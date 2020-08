Rostros de Soberana 01: José Luis, de la biología marina a la creación de una vacuna

José Luis Pérez Quiñoy es graduado de Biología de la Universidad de La Habana, tiene 57 años y es investigador titular y biotecnólogo superior de primer nivel del Instituto Finlay de Vacunas. Es parte del equipo de investigadores que ha generado el primer candidato vacunal de Cuba y América Latina para enfrentar el SARS-CoV-2, en el que desempeñó el rol fundamental en el eje de generación de moléculas.

Al conversar con el Dr. José Luis, a todos nos llamó la atención la vehemencia con la que se refería a su esposa, la Dra. Raiza Martínez Casanueva, con mucho más énfasis que cuando lo hacía de sí mismo. Ella es médico y ha estado en la primera línea de batalla, en la zona roja del Hospital Clínico Quirúrgico Docente Dr. Salvador Allende, desde los momentos en que se reportaron los primeros casos positivos a la COVID-19 en Cuba y ha participado en la confección de los protocolos de atención médica.

Si nos guiamos por José Luis, esta publicación estaría dedicada solo a ella, que se lo merece, sin dudas, y lo haremos; pero ahora, estamos tras los pasos de Soberana 01 y eso nos pone a José Luis en el centro de nuestra atención.

Nos llama la atención que el primer ejercicio profesional del Dr. José Luis fue el de biólogo marino, muy alejado de los laboratorios del actual Instituto Finlay de Vacunas.

"Yo estaba en Tunas de Zaza, venía a La Habana una vez al mes, mi familia era de aquí de la capital y por problemas personales tuve que regresar a ciudad y ocuparme de mi familia que demandaba mucho de mí en esa época. Así fue que entré al Instituto Finlay, en momentos en que esta institución enfrentaba un pico productivo para dar respuesta a una demanda de vacunas que había hecho Brasil, por una epidemia que había en esa época de meningitis.

"Era una época en la que el Comandante visitaba el Instituto hasta tres veces al día, conversaba mucho con nosotros y siempre estaba pendiente de las necesidades que teníamos, como trabajadores y seres humanos. Aquello fue una experiencia muy importante para mí, tener al Comandante en Jefe hablándole a uno, estimulando el trabajo, era muy bueno para todos los que estábamos en aquella época. Pero sí, hubo un cambio muy importante en mi profesión, de la vida que llevaba como biólogo marino trabajando en una camaronera, a tener que dedicarme al trabajo en el laboratorio, con sus especificidades y demandas.

"En el Finlay empecé a trabajar en la producción de la vacunas. En esta área tuve un tiempo relativamente pequeño porque fui trasladado al área de investigaciones y me incorporé al grupo que empezaba por aquel entonces a investigar en una vacuna para prevenir el cólera.

"Estuve trabajando desde los 90 hasta el 2002 o 2003 en ese proyecto, hasta los ensayos clínicos, y posteriormente hubo una decisión de concentrar a todo el personal de investigaciones en esta planta donde estamos hoy, y empezamos con una nueva estructura. Antes trabajábamos con grupos de trabajo por proyectos, por ejemplo, el grupo de la vacuna de cólera, el grupo que trabajaba la vacuna de leptospira, el grupo que trabajaba la vacuna contra el Haemophilus influenzae; pero comenzamos a trabajar con una estructura matricial, de tal manera que se creaban laboratorios por especializaciones.

"Entonces, desde ese época estuve trabajando en el laboratorio de Bioquímica, que daba respuesta a los diferentes proyectos de investigación que se estaban trabajando, como también había un laboratorio de Microbiología y de Inmunología, que de manera transversal atendían los diferente proyectos de investigación.

Hasta el día de hoy, he estado dedicado a la obtención de biomoleculas bacterianas, su caracterización desde el punto de vista físico, químico, inmunológico, inmunoquímico y en la evaluación en modelos de animales con pruebas de reto incluidas. Con esa experiencia es que hoy he tenido la oportunidad de aportar con los conocimientos que he adquirido, al desarrollo actual de la vacuna para combatir la COVID-19.