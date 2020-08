Afirman que la mayoría de las pruebas de coronavirus que realiza Estados Unidos no tienen valor

Para detener su furioso brote de coronavirus, que actualmente se está extendiendo a un ritmo de aproximadamente 60,000 casos nuevos por día, Estados Unidos puede hacer una de dos cosas.

O puede bloquear a todos por completo, o puede probar a todos constantemente.

El enfoque de bloqueo funciona porque si las personas infectadas no pueden acercarse a las personas no infectadas, la cadena de transmisión se rompe, incluso si no sabemos quién está realmente infectado.

El enfoque de prueba funciona porque nos permite identificar a las personas infectadas y aislarlas de las personas no infectadas sin obligar a todos los demás a quedarse en casa.

Sin embargo, el problema con los bloqueos es que después de soportar un gran evento nacional esta primavera, y sufrir las consecuencias económicas con poco que mostrar, los estadounidenses no tienen apetito por secuelas localizadas e incluso específicas.

Eso deja a las pruebas como la opción.

Desafortunadamente, los últimos datos muestran que las pruebas están cayendo en gran parte de los EE. UU. Según la Universidad Johns Hopkins, el número promedio de pruebas COVID-19 realizadas por cada 1,000 personas disminuyó la semana pasada en 30 estados, más de la mitad del país. A nivel nacional, el número promedio de pruebas diarias se redujo en un 8.75 por ciento durante el mismo período, de 822,470 el 29 de julio a 750,517 el 4 de agosto.

Y aunque algunos de los estados donde las pruebas se han reducido han sido afectados por el huracán Isaias, la mayoría no. La mayoría son estados, 22 en total, donde un alto porcentaje de las pruebas de COVID-19 siguen dando resultados positivos , lo que indica que no están lanzando una red lo suficientemente amplia como para rastrear (y controlar) sus brotes.

En resumen, aunque el presidente Trump tiene razón en que EE. UU. ha realizado más pruebas que cualquier otro país, no está probando lo suficiente, dada la magnitud de su brote. Y la prueba que está haciendo, por razones que explicaremos, no está ayudando tanto como debería.

La buena noticia es que puede haber una solución simple: nuevas pruebas que prioricen la velocidad sobre la sensibilidad.

Dejando a un lado las tormentas, la razón principal por la que las pruebas de EE. UU. están disminuyendo en lugar de aumentar es porque el tipo de pruebas que estamos haciendo PCR (reacción en cadena de la polimerasa)) parece haber alcanzado su límite. Las pruebas de PCR son el estándar de oro para diagnosticar COVID-19, y con razón: identifican correctamente más del 98 por ciento de los casos positivos.

Pero también son lentos y cada vez más lentos. A medida que el virus se propaga, cada vez más estadounidenses potencialmente expuestos exigen pruebas, lo que obliga a los laboratorios estadounidenses abrumados a competir con otros países por los suministros necesarios para procesar tantas muestras. A menudo, los laboratorios se agotan. Como resultado, los retrasos agobiantes han retrasado los resultados de las pruebas durante tanto tiempo que prácticamente no tienen valor.

Según una nueva encuesta nacional realizada por investigadores de la Universidad de Harvard, la Universidad Northeastern, la Universidad Northwestern y la Universidad Rutgers, los estadounidenses evaluados para detectar COVID-19 en julio informaron que esperaron un promedio de cuatro días para obtener sus resultados. Alrededor del 10 por ciento de las personas informaron esperar 10 días o más.

Sin embargo, los expertos en salud pública dicen que los resultados que tardan más de 24 a 48 horas en llegar superan el propósito de las pruebas. Para cuando las personas obtienen un resultado positivo, ya pueden haber infectado a otros. Para cuando obtienen un resultado negativo, pueden haber sido infectados por otros.

Los estadounidenses parecen estar recibiendo el mensaje. "Los largos tiempos de espera y los largos tiempos de respuesta significan que las personas simplemente se están rindiendo", tuiteó el martes el Dr. Ashish Jha, director del Harvard Global Health Institute .

En resumen, el colapso de las pruebas en los Estados Unidos ha expuesto su defecto fatal. Las pruebas de PCR costosas y engorrosas están bien cuando un brote es relativamente modesto; en esa situación, puede darse el lujo de invertir en una prueba más lenta y laboriosa que no perderá ningún caso positivo porque desea detener la propagación del virus antes de que sea demasiado tarde.

Pero cuando ya es demasiado tarde, cuando se han reportado más de 4.8 millones de infecciones y casi 160,000 personas han muerto, la infraestructura de PCR no puede seguir el ritmo.

Es por eso que expertos como el Dr. Michael Mina, profesor asistente de epidemiología tanto en la Facultad de Medicina de Harvard como en la Facultad de Salud Pública TH Chan de Harvard, sugieren que lo descartemos y comencemos de nuevo.

"Necesitamos cambiar todo el guión de lo que significa evaluar a las personas", explicó recientemente Mina .

Imagine una prueba en papel de $ 1 en el hogar que es tan fácil de distribuir y usar como una prueba de embarazo. Imagínese despertarse por la mañana, agregar saliva o moco a un tubo de productos químicos, esperar 15 minutos, sumergir una tira de papel en el tubo y leer sus resultados, al instante.

Ahora imagine que cada persona en Estados Unidos hace esto cada dos días.

Las llamadas pruebas rápidas de antígeno no son ciencia ficción. De hecho, ya existen. Dos de esas pruebas, realizadas por BD y Quidel, han recibido autorización de emergencia de la Administración de Drogas y Alimentos, aunque ambas aún requieren instrumentos para funcionar. (Los gobernadores de seis estados anunciaron esta semana una oferta conjunta para comprar un total de 3.5 millones de estas pruebas de antígeno ). Otra prueba de antígeno de $ 1 se puso en práctica en Senegal. Y compañías estadounidenses como E25Bio y Sherlock Biosciences han desarrollado pruebas en el hogar tan baratas y fáciles como la descrita anteriormente.

Estas no son lo mismo que las pruebas de anticuerpos de las que podría haber oído hablar, que detectan sustancias que combaten los virus en la sangre de las personas que se infectaron previamente (y por lo tanto pueden tener inmunidad). Las pruebas rápidas de antígeno están destinadas a detectar infecciones activas en curso.

Entonces, ¿por qué el gobierno de EE. UU. No produce pruebas de antígeno en masa y las distribuye libremente a todos? El mayor obstáculo, hasta ahora, ha sido lo que las noticias tienden a describir como "precisión". Pero la "sensibilidad" es una mejor manera de pensarlo.

Las pruebas de PCR hacen miles de copias del ARN del virus y, por lo tanto, pueden detectarlo a niveles muy bajos. Las pruebas de antígeno se basan en una molécula que se une a los picos de proteínas del coronavirus; a niveles muy bajos de infección, puede que no haya suficientes partículas virales en una muestra de esputo para desencadenar un resultado positivo.

El temor es que si confiamos en las pruebas de antígeno, perderemos muchos casos. Pero hay dos razones por las cuales este miedo puede ser infundado.

La primera es que ya nos faltan toneladas de casos. Según los datos de anticuerpos de los CDC , nuestro sistema de PCR actual está probando solo suficientes personas para detectar aproximadamente el 10 por ciento del número total de infecciones. "Si todos se hicieran una prueba de antígeno hoy, incluso identificando solo el 50 por ciento de los positivos, todavía identificaríamos el 50 por ciento de todas las infecciones actuales en el país", explicó Jha . Eso es "cinco veces más que el 10 por ciento de los casos que probablemente estamos identificando actualmente porque estamos probando a muy pocas personas".

El segundo es que la cantidad de coronavirus en el cuerpo aumenta exponencialmente en los primeros días de la infección. Al principio, durante el período de incubación, ninguna prueba sería lo suficientemente sensible como para detectarla. Aproximadamente tres o cinco días después, una prueba de PCR lo detectaría. Después de otras ocho a 24 horas, según Mina, una prueba rápida de antígeno mostraría un resultado positivo.

Entonces, la pregunta no es si una prueba de antígeno detectaría una infección. Es cuando .

Esta es una distinción crucial. Digamos que la prueba de PCR da positivo en el día cuatro, y la prueba de antígeno da positivo en el día cinco. Como mejor saben los expertos, tanto el día cuatro como el día cinco están antes o cerca del comienzo de la ventana cuando las personas pueden transmitir el virus a otros. Pero si la persona que toma la prueba de PCR no descubre si es positiva hasta el día ocho, o incluso el día 14, mientras que la persona que toma la prueba de antígeno se entera el día cinco, la prueba de antígeno es mucho más útil para detener la propagación del virus, aunque sea menos sensible.

¿Qué pasa si su carga viral era demasiado baja en el día cinco para que la prueba de antígeno lo detecte? Su infección probablemente aún no sería muy transmisible. Luego, la próxima prueba que tomes, el día siete, lo recogería. Y la persona que tomó la prueba de PCR aún no tendría los resultados.

"La gran mayoría de las pruebas positivas de PCR que recolectamos actualmente en este país en realidad están encontrando personas mucho después de que hayan dejado de ser infecciosas", explicó recientemente Mina . "Todo lo que estamos haciendo con todas estas pruebas es obstruir la infraestructura de pruebas, y esencialmente encontrar personas para las que ni siquiera podemos actuar porque ya han terminado de transmitir".

Las pautas actuales de la FDA estipulan que cualquier nueva prueba de coronavirus que compita por una autorización de emergencia debe funcionar casi tan bien como una prueba de PCR. Pero a medida que se acerca el otoño, y con el clima más frío, el aumento de la actividad en interiores, el regreso a la escuela y la posibilidad de olas de infección aún mayores, puede que haya llegado el momento de repensar esas regulaciones.

Las pruebas rápidas de antígeno tienen sus desafíos. La distribución equitativa a gran escala probablemente requeriría miles de millones de dólares en inversión gubernamental; las pruebas baratas y fáciles en el hogar funcionarían solo si todos las toman concienzudamente.

Pero los expertos dicen que están comenzando a tener más sentido que el statu quo.

"Si me hubieras preguntado esto hace un par de meses, habría dicho que solo necesitábamos hacer las pruebas de PCR", dijo el miércoles al New York Times Susan Butler-Wu, microbióloga clínica de la Universidad del Sur de California . “Pero estamos tan lejos en este país. Es una catástrofe. Es hora del fregadero de la cocina"

(Tomado de Yahoo News)