Central Obrera Boliviana convoca a segunda jornada de movilización (+ Videos)

La Central Obrera Boliviana (COB) convocó a diferentes acciones para conmemorar la fundación del país, incluyendo un “petardazo y cacelorazo”. La segunda jornada de bloqueo nacional de caminos y huelga general indefinida liderada registró 75 puntos en todo el territorio nacional, de acuerdo al informe ofrecido hoy por el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Jacinto Vega, pese a las amenazas de intervención y uso de la fuerza lanzadas por el ministro de Gobierno.

Por su parte, la Central Obrera Boliviana a través de un comunicado instruyó que se permita el paso por los puntos de bloqueo de todas las ambulancias y transportes que lleven oxígeno e insumos médicos. El gobierno acusó a los movilizados de obstruir el paso de dichos insumos y responsabilizó por la situación de quienes lo requieran.

“Queremos hacer llegar un mensaje a los compañeros movilizados en los más de 70 puntos de bloqueo, que dejen pasar las ambulancias, oxígeno, medicamentos, insumos y otros para la salud, porque nuestra movilización también es por el derecho a la salud y no podemos perjudicar a los hospitales (…). Esto no es político, no es partidario, es reivindicativo por la falta de atención del gobierno”, dijo en conferencia de prensa el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi.