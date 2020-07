COVID-19 en el mundo: Revelan otro factor que puede agravar el estado de pacientes con coronavirus

La presidenta del Senado de Bolivia, y titular en ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, confirmó que dio positivo al coronavirus y se mantendrá en aislamiento hasta superar la enfermedad.

"Los resultados de las pruebas han dado positivo ala Covid-19. Sigo los protocolos sanitarios y mantendré el aislamiento por el tiempo necesario, me encuentro estable y no me alejaré de mis funciones en la ALP, seguiré trabajando vía plataformas virtuales", manifestó Copa a través de su cuenta de Twitter.