El Coronavirus, la Salud Bucal y nuestros médicos atentos

La Dra. MsC. Sarah Teresita Gutiérrez Martorell, es Especialista en II Grado de Estomatología General Integral. Master en Educación Superior y en Urgencias Estomatológica, Profesora Auxiliar Consultante de la Facultad de Estomatología, Universidad Ciencias Médicas de Camagüey.

Sarah está en casa, en el mismo confinamiento en que estamos muchos de los seres de este mundo, pero según me dijo: “Quiero ayudar en algo, no es mi naturaleza como personal de salud, quedarme de brazos cruzados y he visto cómo en mi especialidad también existe una manera de colaborar con nuestra salud bucal y con nuestro sistema estomatológico”

“Por necesidad del aislamiento físico, como medida de control epidemiológico de la enfermedad ante la aparición de la Pandemia en nuestro país, resultó imprescindible la interrupción de los tratamientos curativos a los pacientes ingresados en los servicios, y solo cubrir las necesidades de urgencias, por lo que aún persisten situaciones de salud bucal no resueltas con posibilidades de continuar su avance ante un medio favorable o aparición de nuevas lesiones, si no se realiza una labor de Educación para la Salud que limite las mismas”, reflexiona Sarah.

“Los cambios en la rutina diaria de las personas, y las modificaciones de sus planes e incertidumbres ante lo desconocido, ocasionan estados de ansiedad, que de no ser debidamente controlados, despiertan entre otras situaciones un deseo insaciable de comer, con modificación de hábitos dietéticos y de higiene bucal, explica la Dra. Gutiérrez. Con esto se produce un incremento en las condiciones en el avance de las lesiones dentales por caries, inflamación gingival o iniciación de nuevas lesiones, aún en pacientes sanos al inicio de la pandemia.

Según recomienda la Dra. Sarah, si no se establece una labor de educación para la salud y prevención en Estomatología, se presentará un verdadero ¨Pico¨ de necesidades, sentidas cuando se inicien los servicios, en una especialidad donde la mayor parte de los materiales, además de costosos, son de importación y ya están escasos.

“El coronavirus nos ha sorprendido, pero no puede inmovilizarnos, tenemos que evitar ser contagiados y que avancen los problemas de salud pendientes o surjan nuevos. La estrategia es la Promoción de Salud y Prevención, porque el descuido no perdona” afirma la Dra. Gutiérrez.

Ha destacado la Dra. que en la higiene bucal lo importante es el cepillado, ya sea con pasta dental, o con agua sola, es el cepillado lo que quitará los restos de comida y limpiará los lugares más recónditos de la boca.

En su afán de colaborar la Profesora de la Facultad de Estomatología ha preparado un material con el objetivo de alertar a la población acerca de la necesidad de no olvidar las medidas de higiene bucal y de la dieta cariogénica, así como fundamentar los principios para mantener la salud bucal y contribuir con la Educación y Promoción de Salud al control epidemiológico de la caries dental en la población en tiempo de Pandemia.

Dichas recomendaciones La Dra. Sarah Gutiérrez las ha compilado en unas imágenes que nos ha pedido compartir con los lectores de Cubadebate, y aquí las reproducimos para que puedan servir, además, de promoción en consultorios médicos, escuelas o cualquier otro sitio de interés.