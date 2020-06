Reabre la Torre Eiffel luego de 104 días (+ Fotos y Video)

Luego de estar cerrada 104 días por la pandemia de coronavirus, la Torre Eiffel volvió a abrir sus puertas esta mañana aunque con restricciones, que irán modificándose con el correr de los días. De momento sólo estarán abiertos los primeros dos pisos, a los que únicamente se podrá acceder por escaleras.

“¡Aquí vamos, con una fanfarria de bienvenida para mis primeros visitantes!”, publicó la cuenta oficial de Twitter de uno los símbolos de París que en los tres meses que estuvo cerrado perdió 9 millones de euros mensuales en ingresos, según lo indicaron los responsables de la explotación que lo gestiona.

🇨🇵 C'est reparti, avec un accueil en fanfare pour mes premiers visiteurs ! 😀

🇬🇧 Here we go, I'm open and ready to welcome my first visitors with a fanfare! 😀#tourEiffel #EiffelTower pic.twitter.com/ugK5U9jcIY

— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) June 25, 2020