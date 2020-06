Extraña caminata de Trump por una rampa desata especulaciones sobre su salud (+ Videos)

Un video que muestra al presidente de EE.UU., Donald Trump, caminando este sábado con cautela por una larga rampa descendente en la academia militar de West Point ha provocado especulaciones sobre la salud del mandatario, que este domingo cumple 74 años.

Trump descended a ramp extremely carefully at the end of his West Point speech today pic.twitter.com/uMG3KyB1V1

— Aaron Rupar (@atrupar) June 13, 2020