Grecia: Recogen más de 13 mil firmas por el Premio Nobel de Paz a la cooperación médica de Cuba

El pueblo griego ha entrado en estado de aislamiento social desde hace seis semanas. Una gran parte de empresas y compañías ha cerrado y la mayoría de la población permanece en su casa por lo que utiliza la red, a diario, como medio de información y comunicación social por mucho más tiempo que antes de la cuarentena.

En estas nuevas condiciones, la solidaridad y la ventaja moral de Cuba ha conmovido no sólo las personas solidarias con la isla, sino también a miles de usuarios de Internet que desarrollan diariamente la batalla por la verdad de Cuba, tratando de romper el muro mediático de silencio y de desinformación que promueven los grandes medios de comunicación.

A pesar de que muchos sitios web y páginas amistosos con Cuba en las redes sociales han sido agredidos y bloqueados, la “marea” cubana en Internet griego se expande, ya que se multiplican constantemente los usuarios que se expresan a favor de Cuba y de su ejemplo que se manifiesta por las misiones de las brigadas médicas cubanas en muchos de los paises afectados, incluso en paises europeos.

Así que, más de 13 mil griegos se han unido a la página de facebook con el nombre “Nobel prise for the Doctors of Cuba” (Premio Nobel por los Médicos de Cuba) www.facebook.com/groups/4091231877557233/ y reclaman que se otorgue a los médicos cubanos el Premio Nobel de Paz, del año presente. La iniciativa fue tomada por el amigo de Cuba Velisarios Kossivakis, director de New Star, Art Cinema. Desde el primer mes, la página ha registrado usuarios de 51 paises que han realizado más de 500,000 publicaciones y comentarios al respecto.

Adicionalmente, más de 1,300 griegos han firmado hasta ahora la campaña de la Asociación Cultural José Martí-Solidaridad con Cuba que exige el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero, entre ellos el veterano futbolista Savas Kofidis, el famoso actor Takis Vamvakidis, el ex ministro Kostas Ísichos, el profesor académico Dimitris Kaltsonis y militares, parlamentarios, deportistas, artistas, estudiantes, trabajadores y sindicalistas de todos los sectores de la sociedad griega, provenientes tanto de la capital, Atenas, como de todas las provincias del país.

Al mismo tiempo, decenas de personas han respondido a una iniciativa de bloggeros giegos y le llueven a Internet publicando sus fotos con las etiquetas #standwith Cuba , #Cubasalva. Por otra parte, miles de usuarios de Internet publican, a diario, comentarios, fotos, videos e imágenes a favor de Cuba, mientras el tráfico de los sitios web y páginas que pertenecen a la red de bloggeros griegos “La Red Solid@ria Griega” se ha disparado en los días de la pandemia.

La batalla por la verdad de Cuba contra el muro mediático de silencio y de desinformación continúa en Grecia también.

(Con información de Cubainformación)