La sanidad privada en España ante el coronavirus: Pruebas a 800 euros y derivando pacientes a la pública

Hasta 810 euros han llegado a cobrar en un hospital privado madrileño, el Ruber Internacional, por todo el proceso para detectar si un paciente tenía coronavirus. Un paciente que acudió desesperado tras llamar insistentemente a uno de los teléfonos habilitados por la Consejería de Sanidad y no conseguir hablar con nadie. Casi 24 horas después, seguía esperando los resultados. Son algunas de las situaciones que se están produciendo con la emergencia sanitaria que vive España.

Los sindicatos critican el papel de la sanidad privada y piden que se les apliquen a estos centros las mismas medidas que a los públicos a los, que sostienen, se están derivando pacientes.

Las críticas a la sanidad privada por su tibio papel en la crisis sanitaria del coronavirus no cesan. “Pedimos que se les apliquen las mismas medidas que a la pública; si hay que suspender consultas u operaciones, que también les afecte a ellos”, señalan desde la Federación de Sanidad de CCOO en Madrid, una comunidad donde existen medio centenar de hospitales privados que, ni siquiera, han hecho públicos los datos de pacientes que han dado positivo en coronavirus en sus centros.

Los privados, molestos

La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) critica a la sanidad privada por haberse “puesto de perfil” ante la crisis del coronavirus. Evitan el riesgo de enfrentarse a la situación que se está viviendo y están derivando a los hospitales públicos los casos sospechosos, aseguran.

Mientras hospitales privados y aseguradoras se muestran molestos porque se cuestione su papel. Es lo único que han dejado entrever. Por lo demás, guardan absoluto silencio. Vozpópuli ha planteado innumerables cuestiones a la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada de Madrid (ACHPM), que agrupa a medio centenar de hospitales privados, sobre su papel en esta emergencia sanitaria.

Los hospitales privados no contestan a ninguna cuestión: ni número de pacientes infectados; ni cuántas pruebas diagnósticas han realizado; ni si estarían dispuestos a ofrecer sus recursos (médicos, camas...)

Han optado por no responder a ninguna cuestión. Ni número de pacientes infectados en sus centros sanitarios (la Comunidad de Madrid tampoco aporta esos datos), ni cuántas pruebas diagnósticas han realizado; ni si estarían dispuestos a ofrecer sus recursos (médicos, camas...) a la sanidad pública como han pedido organizaciones como FACUA-Consumidores en Acción que han instado al Gobierno a que adopte las medidas que sean necesarias para que el sector privado arrime el hombro en la crisis del coronavirus.

Fortísima demanda de atención

La ACHPM solo admite que sus centros están sometidos a “una fortísima demanda de atención, en la mayoría de los casos para solventar dudas derivadas de síntomas no correctamente identificados”. Pero, aseguran, guardan silencio para “no tener protagonismo”. Dicen que están atendiendo a los pacientes contagiados de SARS-CoV-2, el virus que provoca la COVID-19 tanto en consultas, como en Urgencias y que, si es necesario, se les está hospitalizando.

Los hospitales privados de Madrid dicen que se han hecho pruebas diagnósticas a varios centenares de pacientes, pero no precisan a cuántos

Desde la entidad, que representa a más de 49 centros sanitarios privados de la región, donde ya se han detectado 782 casos y 21 fallecidos, explican que, cuando se produce una sospecha susceptible de dar positivo, se procede según los protocolos marcados por el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad.

En la actualidad, según las cifras oficiales aportadas desde el sector, hay 25 ingresados en los hospitales privados con coronavirus y se han hecho pruebas diagnósticas a “varios centenares de pacientes”. No precisan a cuántos. Obviamente, las cifras no se ajustan a la realidad, señalan fuentes sindicales. Pero, el sector, prefiere no aportar información alguna.

“Hay mucho infectados en los hospitales privados. Y cuidado, hay mucho personal que trabaja en la privada y también en la pública. Todo eso va a repercutir”, señalan fuentes sindicales

“Solo sabemos que en este momento hay mucho infectados en los hospitales privados. Y cuidado, hay mucho personal que trabaja en la privada y también en la pública. Todo eso va a repercutir. Mucha gente, si ve que no se le atiende en los hospitales públicos, porque están saturados, se van a ir a la privada”, añaden las mismas fuentes. Algunos centros privados, señalan otras fuentes, ya están soportando estos días esperas en sus servicios de Urgencias de hasta 3 horas.

810 euros por un caso sospechoso

La situación comienza a ser desesperada para algunos pacientes. Según ha podido saber Vozpópuli hace apenas dos días el Ruber Internacional, uno de los hospitales privados de mayor prestigio de Madrid, se ha llegado a cobrar 810 euros por atender a un paciente sospechoso de padecer coronavirus. El joven acudió al centro sanitario tras encontrarse mal en su casa, con fiebre superior a 38 grados y tos.

Antes, la familia intentó por todos los medios y durante horas, siguiendo el protocolo marcado por el Ministerio de Sanidad, contactar con uno de los teléfonos habilitados por la Consejería para estos casos. No lo consiguió, porque las líneas estaban saturadas. Muy preocupada, la familia optó por dirigirse al Ruber, donde, explican, no admitían seguro médico, de ahí la cuantía de la abultada factura.

“Nos vamos desesperados porque el teléfono habilitado a donde te dicen que debes llamar no contestaba, era imposible; le hacen a mi hijo todo el proceso para detectar si tenía el virus y 24 horas después, todavía no tenemos el resultado. Eso después de haber pagado más de 800 euros”, explica el padre del paciente que, detalla, solo por la consulta para saber si su hijo tenía la enfermedad, les cobraron 300 euros, mientras que, por un panel respiratorio para detectar el virus, pagaron 279. Al final, la factura superó los 800 euros.

Habitaciones de aislamiento

Según ha podido saber Vozpopuli de fuentes sindicales del sector privado, cuando se detecta un caso de una persona infectada, en los centros se sigue el protocolo y se llama a Salud Pública, que es quien determina si deben trasladar al paciente a otro centro sanitario (en el caso de que el hospital no cuente con habitaciones de aislamiento para la enfermedad).

Hay centros sanitarios privados que no cuentan con infraestructura o suficiente personal para atender a los pacientes contagiados

Las mismas fuentes señalan que, cuando comenzaron a atender a los primeros casos, se registraron “muchos problemas, que todavía se mantienen”. El motivo es que, especifican, hay centros sanitarios privados que no cuentan con infraestructura o suficiente personal para atender a pacientes contagiados de SARS-CoV-2. O, directamente, prefieren mandar a sus pacientes a los hospitales públicos.

Un sector cuestionado

Desde el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), cuyo patronato agrupa a grupos o aseguradoras como Asisa, Ribera Salud, Sanitas. Quirón Salud, Axa, Caser, MAPRE o DKV, HM Hospitales, Vithas…, muestran un notorio enfado por lo que consideran “una desconsideración hacia la profesionalidad del sector y de sus trabajadores” al sembrarse dudas o cuestionarse el papel de sus socios en la atención a los pacientes.

Insisten “de forma taxativa y rotunda” en que los hospitales privados están atendiendo a los pacientes con la enfermedad. En sus consultas, en sus urgencias y, si hace falta, mediante ingresos, recalcan. Además, lanzan un “mensaje de tranquilidad” a los usuarios de la sanidad privada. Quieren que tengan la certeza “de que los procesos patológicos que se generen por la COVID-19, se tratarán de forma integral, como cualquier otro, en sus centros".

Las aseguradoras sí cubren gastos

UNESPA, la Asociación Empresarial del Seguro, que representa a cerca de 200 aseguradoras y reaseguradoras que concentran en torno al 98% del volumen de negocio del mercado español, insiste en que los seguros de salud sí cubren los gastos relacionados con el coronavirus.

Cada hospital privado tiene unas directrices del Ministerio de Sanidad y las tiene que obedecer, zanjan. La patronal asegura que está asumiendo los costes derivados de posibles pacientes infectados como, antes, ya ocurrió con situaciones similares. Se remiten a brotes como el del síndrome respiratorio agudo grave (SARS, en inglés), de 2002/2003; la gripe aviar (virus H5N1), de 2004/2006; o, más recientemente, de la gripe A o gripe porcina (virus H1N1), de 2009/2010.

Las aseguradoras dicen que asumirán los costes generados por el coronavirus como ya hicieron con la gripe aviar o la gripe A

Ahora, aseguran, asumirá también los costes que le correspondan derivados de la situación que se genere. El seguro da cobertura sanitaria en España a 10,3 millones de personas de los que, 8,4 millones contratan su protección con carácter complementario a la asistencia sanitaria pública. Los restantes 1,8 millones de asegurados provienen de las mutualidades de funcionarios de la Administración Central del Estado.

UNESPA señala también que el seguro de asistencia, entre tanto, sufragará las atenciones médicas que reciban “aquellas personas aseguradas que resulten infectadas por el coronavirus durante un viaje” dentro de los límites fijados por el contrato. Los seguros, puntualizan, suelen contemplar la cobertura de los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de, al menos, un acompañante.

(Tomado de Vozpópuli)