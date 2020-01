Coelho eliminará borrador del libro infantil que escribía junto a Kobe Bryan

El pasado domingo, el reconocido escritor originario de Brasil, Paulo Coelho, reveló que estaba escribiendo un libro infantil con el fallecido exbasquetbolista originario de Estados Unidos (EE.UU.), Kobe Bryan, no obstante, tras la reciente noticia de su muerte ha decidido eliminar el borrador de la obra literaria.

El autor de fama mundial, Coelho, a propósito del fallecimiento del famoso deportista, expresó a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, su admiración por Bryan, al sugerir que compartía con él, la producción de un texto.

You were more than a great player, dear Kobe Bryant. I learned a lot by interacting with you. Will delete the draft right now, this book has lost its reason pic.twitter.com/pZWyT8xObw

— Paulo Coelho (@paulocoelho) January 26, 2020