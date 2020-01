Zelenski y Rohani acuerdan investigar de conjunto causas de accidente áereo de avión ucraniano

Volodímir Zelenski y Hasán Rohani, presidentes de Ucrania e Irán, sostuvieron este jueves una conversación telefónica en la cual coincidieron en la necesidad de hacer una investigación precisa del accidente del avión ucraniano en el que perdieron la vida 176 personas.

Zelenski y Rohani “destacaron la necesidad de realizar una investigación inmediata y precisa del siniestro aéreo del avión ucraniano", señaló la Presidencia iraní en un comunicado.

El pasado 8 de enero, un Boeing 737 perteneciente a Aerolíneas Internacionales de Ucrania, que partió de Teherán, capital de Irán, con destino a Kiev, capital ucraniana, se estrelló a los pocos minutos de despegar. En el accidente murieron sus 176 ocupantes, entre ciudadanos de Irán, Ucrania, Canadá, Afganistán, Alemania, el Reino Unido y Suecia.

El presidente ucraniano, por su parte, informó sobre la conversación con Rohani y agradeció su disposición a facilitar a expertos ucranianos el acceso de datos sobre el siniestro.

Had a call with @HassanRouhani. Grateful to Iran for its willingness to collaborate and provide prompt access to all necessary data for Ukrainian specialists. Deep condolences to the families and relatives of all Iranians who died in the airplane crash in Tehran.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 9, 2020