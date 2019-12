Pronostican leve devaluación del dólar estadounidense en 2020

El dólar estadounidense se devaluará ligeramente en 2020 a medida que la economía mundial crezca y desaparezca el temor de una recesión, según opinión de analistas e inversores. Deutsche Bank, Goldman Sachs y Bank of New York Mellon estimaron que el billete verde perderá fortaleza debido a una mejor pespectiova económica para el próximo año, destacó el diario Financial Times.

Cuando el sentimiento de los inversores es mayoritariamente positivo, la moneda estadounidense tiende a devaluarse, ya que ellos sienten seguridad para apostar por activos más arriesgados como los mercados emergentes, subraya.

Este 2019 la preocupación sobre la ralentización del crecimiento global y el impacto de la tensión comercial entre Washington y Beijing llevó a muchos a buscar la seguridad en el billete verde.

La previsión para finales de 2020 es que el euro cotice a 1,16 dólares, frente a los 1,10 dólares actuales, estimó Bloomberg.

Para Goldman Sachs la diferencia será de un euro por cada 1,15 dólares, en tanto JPMorgan Chase cifró el cambio en 1,14 dólares y Deutsche Bank en 1,20 dólares.

También la firma de gestión de inversión BlackRock y Citigroup, considerada la mayor empresa de servicios financieros del mundo, advirtieron sobre la devaluación.

Citada por el periódico, Andreas Koenig, responsable de divisas extranjeras de la gestora Amundi, reveló que diversos analistas con quien se reunió para abordar las previsiones económicas de 2020 coincidieron en una devaluación de dólar.

(Con información de Prensa Latina)