Masivas manifestaciones en EE.UU. a favor del juicio político a Trump

Cientos de miles de estadounidenses salieron el martes a las calles de diversas ciudades del país norteamericano para exigir la aceleración del juicio político contra el presidente Donald Trump y concretar su destitución.

Las marchas se llevaron a cabo en la víspera de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos (EE.UU.) realice una votación sobre el impeachment contra Trump.

Las manifestaciones ocurrieron en ciudades de 48 de los 50 estados norteamericanos, informó en su cuenta de la red social de Twitter MoveOn, una de las cerca de 50 organizaciones de la coalición Nadie está por encima de la ley, que convocó la iniciativa.

Una de las principales concentraciones ocurrió en la céntrica plaza de Times Square, en Nueva York, ciudad natal de Trump, donde se gritaron consignas como “Nadie está por encima de la ley” y “No más años”, en respuesta al deseo del mandatario de aspirar a la reelección en las elecciones de noviembre de 2020.

Shannon Stagman, de la organización Empire State Indivisible, dijo a Reuters que “es realmente importante salir y decir que reconocemos que se cometieron crímenes, que este presidente abusó de su poder y que no estamos de acuerdo en dejar que eso pase”.

Este miércoles, los activistas se concentrarán en las afueras del Capitolio, donde la cámara baja, de mayoría demócrata, debatirá y someterá a votación los dos artículos de juicio político contra Trump, uno por abuso de poder y otro por obstrucción del Congreso.

Se prevé que los cargos sean aprobados, debido a la mayoría demócrata, con lo cual Trump se convertiría en el tercer presidente en la historia de EE.UU. en ser sometido a un juicio político.

El impeachment se llevaría a cabo en enero próximo en el Senado, donde se espera que sea rechazado por la mayoría republicana.

Los demócratas iniciaron en septiembre pasado la investigación luego de que se revelara que Trump buscó beneficios políticos personales durante una llamada telefónica al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Según la conversación telefónica, el jefe de la Casa Blanca condicionó una millonaria ayuda a Ucrania a cambio de que se abriera una investigación en contra de su adversario político, el demócrata y exvicepresidente Joe Biden, y de su hijo Hunter por supuesta corrupción en ese país europeo.

(Información de Telesur)

Across the nation tonight, hundreds of thousands said with one voice that it's time to #ImpeachAndRemove Trump. pic.twitter.com/DUt8CZal0P

— MoveOn (@MoveOn) December 18, 2019