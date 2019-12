Trump apoya a presidenta de facto de Bolivia para garantizar transición en el país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoyó este martes a la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, para que garantice “una transición democrática” mediante nuevas elecciones, tras la crisis política desatada en el país por los comicios del 20 de octubre, en los que resultó ganador Evo Morales.

Además, rechazó “la actual violencia” y “a los que la provocan, tanto en Bolivia como desde lejos”, aunque la intensidad de las manifestaciones se ha reducido significativamente en las últimas semanas.

“Estados Unidos está con los pueblos de la región por la paz y la democracia”, señaló el inquilino de la Casa Blanca.

Washington ya respaldó a Añez nada más proclamarse presidenta interina en calidad de vicepresidenta del Senado -según esgrimió ella- para llenar el vacío de poder provocado por la dimisión de Evo Morales y de otros altos cargos llamados a sucederle, luego de las amenazas a sus vidas y un golpe de Estado.

We support @JeanineAnez in Bolivia as she works to ensure a peaceful democratic transition through free elections. We denounce the ongoing violence and those that provoke it both in Bolivia and from afar. The U.S. stands with the people of the region for peace and democracy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 17, 2019