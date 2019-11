Evo Morales acusa a la OEA de organizar complot tras golpe de Estado en Bolivia

El presidente de Bolivia, Evo Morales, quien se encuentra exiliado en México, acusó a la Organización de Estados Americanos (OEA) y al secretario de la organización, Luis Almagro, ser parte del golpe de Estado que se dio en la nación andina el 10 de noviembre.

Durante una rueda de prensa, el líder boliviano contó que se había acordado una auditoria a los comicios presidenciales realizados el 20 de octubre en Bolivia, los cuales dieron ganador a Morales, no obstante la oposición desconoció el triunfo y generó inestabilidad política.

La OEA había señalado que tenía previsto emitir su informe el 12 o 13 de noviembre, previo acuerdo con la Cancillería boliviana; sin embargo, la madrugada del día 10 le informaron que ya tenían un documento preliminar, reseñó RT.

Morales dijo que se había comunicado con la organización y les advirtió que este informe preliminar desataría conflicto en las calles y habría muertos.

Las advertencias fueron ignoradas, dijo, y la OEA aceleró el informe para el 10 de noviembre en la madrugada, día del golpe de Estado.

"Luis Almagro y la OEA se mancharon con la sangre del pueblo boliviano", denunció, al tiempo de recordar que aún la organización no ha presentado el informe final de la auditoría hecha a los comicios y en el país se han registrado decenas de muertes ante las protestas contra un gobierno de facto.

El líder indígena advirtió a los gobiernos progresistas de la región de cuidarse de la OEA, al señalar a la organización como golpista y agresora de la soberanía de los Estados.

"Yo no podía entender que la OEA sea golpista, (ahora) me consta, lo he vivido, que la OEA es golpista", dijo citado por el portal ruso.

(Con información de AVN)