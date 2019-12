Respuesta a “Las fichas en las tres cajas a lo Fernan y un desmenuzador del aforismo”

Muy bueno este acertijo del amigo Fernan, por la sencillez de su solución. Como sé que el razonamiento lógico no le va bien a muchos, lo complementé con una expresión matemática sin paréntesis y lo adorné con el cálculo numerológico. Y para los alérgicos el desmenuce de un aforismo de uno de los grandes de las letras y el pensamiento universal.

Vamos por parte:

I

A)

1- Se tienen tres cajas de cartón alineadas y bien cerradas de manera que su contenido no es visible.

2- Se sabe con certeza que el contenido de cada caja son 28 fichas. Las fichas fueron fabricadas de plástico en blanco y en negro. Todas de color entero. No hay fichas de color mixto.

3- Cada caja tiene una etiqueta cuyo rótulo no coincide con el contenido.

4- Los contenidos de las cajas son:

Caja: 28 fichas negras,

Caja: 28 fichas blancas,

Caja: 14 fichas blancas y 14 fichas negras.

5- Los rótulos pegados a las cajas expresan lo siguiente:

Caja # 1- BB (donde presumiblemente deberían existir 28 fichas blancas).

Caja # 2- BN (donde presumiblemente deberían existir 14 fichas blancas y 14 fichas negras).

Caja # 3- NN (donde presumiblemente deberían existir 28 fichas negras).

Pregunta: ¿Cuántas fichas se deberían extraer de cada caja para determinar realmente su contenido?

Aclaración: El contenido de las cajas no se muestra al momento de sacar las fichas…

Respuesta: Voy con la de Fernan que está muy bien explicada:

Una sola ficha de la caja # 2 con la etiqueta BN.

Explicación: Si la ficha extraída es blanca, entonces el contenido de esa caja son las 28 fichas blancas por la premisa número 3.

Así mismo en la Caja # 1, etiquetada BB, su contenido real serán las 28 fichas negras (premisa 3) ya que si elijo suponer que en ésta caja (la # 1 con BB), están las fichas BN, me quedarían por ubicar las fichas negras en la caja # 3 con la etiqueta NN, lo que se contradice con la premisa número 3.

Es decir que sacando una ficha BLANCA de la Caja # 2 quedaría:

Caja # 1- BB - Contenido real 28 fichas negras.

Caja # 2- BN - Contenido real 28 fichas blancas.

Caja # 3- NN - Contenido real 14 fichas negras y 14 fichas blancas.

Si la ficha extraída de la Caja # 2 resultase ser NEGRA quedaría:

Caja # 1- BB - Contenido real 14 fichas negras y 14 fichas blancas.

Caja # 2- BN - Contenido real 28 fichas negras.

Caja # 3- NN - Contenido real 28 fichas blancas.

Pocos captaron la genialidad de la solución, ya que sacando una sola ficha era suficiente, siempre que se tuviera en cuenta que ninguna etiqueta era válida. La mayoría se fue por lo más trivial. Felicitamos a Pepe, a Daniel, que leyeron y pensaron bien para llegar a la solución óptima.

Rolando, que sabemos es de los destacados en Matemática pensó con cabeza propia, pero al leer a Pepe, se percató que era lo correcto. Aquí se aplica lo que digo que fijarse en lo que otro respondió no es malo si lo entendió. Algo similar sucedió con Rodo, Carlos G y Laurien.

Gracias al guantanamero Fernan. Ya tuve la dicha de conversar con él.

B)

Resuelva la siguiente expresión matemática:

18+4/2+20-3*2-3*2^3+11/5^0

Calcule el dígito numerológico del número resultante.

Respuesta: 21 que lleva a 2+1=3 como dígito numerológico.

Recordamos que el orden de prioridad es potencia, multiplicación= división por orden de aparición y suma=resta.

Sería así 18+2+20-6-3*8+11/1= 34-24+11=21.

Lo menos usual es la potencia con exponente 0 que por definición es igual a 1.

Hay una demostración interesante. 5^0= 5^(5-5)=5^5/5^5=1

II

Analiza críticamente el siguiente aforismo, busca o inventa otros que lo refuercen o que lo contradigan. Le agradezco a VAFG, por la inspiración.

“Cuanto menos se lea, más daño hace lo que se lea”. Miguel de Unamuno.

Ya estamos entrenados en estos gajes. Un aforismo sin su contexto y sin la intención del autor propicia la polisemia y el pensamiento divergente.

Yo estaba consciente que el aforismo, su autor y su contexto llevarían a reflexiones de gran calibre.

La interpretación más directa y vertical que yo asumo es derivada de una negación lógica del enunciado que sería: Cuanto más se lea, menos daño hace lo que se lea. Es lógico ya que tendremos más elementos para enjuiciar lo que leemos y descartar lo nocivo desde diferentes enclaves. Claro que depende del factor fortuito de lo que cae en tus manos para leer, o la orientación que tengas de personas con mayor preparación, o de la formación que hayas logrado en los estudios regulares y también los no reglados.

Muy claro quedaría decir: Cuanto menos obras chatarras se lea, menos daño hace lo que se lea.

Considero que es muy importante leer bien las reflexiones de Jose R Oro, también la de Fernan, y me gustó lo expresado por Carlos Gutiérrez.

Algunos fragmentos solo con la intención de motivar su lectura.

Jose R Oro: La frase de Miguel de Unamuno, probablemente (para algunos) haya perdido parte de su significado al sacarla fuera de su contexto original, en la época anterior y alrededor de la Guerra Civil Española, donde el fascismo franquista se escondía detrás de la ignorancia y la superstición. Una frase en contra surge de la actitud apática de algunos hacia la lectura. Cuando se habla de un libro interesante, esas personas preguntan: “¿Cuántas páginas tiene?” o “¿Se encuentra resumido?” Todavía hoy las “Selecciones del Reader’s Digest” pretenden constituir una imposible forma de comida rápida intelectual.

La mejor frase que conozco, es del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz: “Nosotros no le decimos al pueblo: ¡cree! Le decimos: ¡lee!”. Muy comedidamente pienso que esta frase tiene cada vez más vigencia y solidez.

Fernan: Para reforzar “El mundo es un libro abierto, léelo y lo conocerás”

Para contradecir: “Lee lo que yo digo y no lo que yo leo” (parodiando aquello de “Haz lo que yo digo y no lo que yo haga…”

Aleph: Hace mucho un profesor me enseñó que cuando lees algo debes saber quien lo escribió, cuándo, dónde, bajo que circunstancias... si en verdad quieres entender su esencia (sobre todo si son libros históricos) y para saber todo eso debes leer más, investigar más. Soy amante de la lectura, pero no me gusta leer las letras frías impresas en un papel, me gusta buscar su energía, su mensaje y su por qué...

Carlos Gutiérrez: De los dicharachos callejeros, y también en referencia a la especialización, he oído a veces; “Hay que saber de todo un poco y de un poco, todo”. Pero me ha conquistado esta frase de Einstein:”Una mente abierta a una nueva idea, jamás volverá a su tamaño original”. Y ya sabemos que las nuevas ideas casi siempre entran por la puerta de la lectura.

Y una vez más RARJ nos deleita con sus respuestas:

-2-

Escaso conocimiento

Tiene aquel que lee muy poco

Y está propenso a que un loco

Lo aturda con un invento.

Sin embargo, existe un cuento

De un sabio y un pescador,

Donde uno era un nadador

Y el otro era un erudito

Y cuando se hundió el barquito

Se salvó el menos lector.

-3-

Un libro una idea expresa

Y es, aparte de una dicha,

Como esa caja de fichas

Que guarda muchas sorpresas.

Un libro da fortaleza

Y de él, el hombre recibe

Cultura, como describe

Ese Miguel de Unamuno.

Siempre “dos es más que uno”

Y “el que más come, más vive”.

