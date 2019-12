Lo mejor de la Google Play 2019: Ablo, Call of Duty Mobile y Avengers: Endgame

Google publicó este martes las mejores aplicaciones, videojuegos, series, películas y libros de la Play Store en 2019. La red social Ablo consiguió el galardón de mejor aplicación del año, mientras que Call of Duty lo hizo en la categoría de videojuego.

Google comenzó el listado de lo mejor del año con su famoso Power to the people, donde premia lo más popular según los usuarios de la tienda digital en las categorías de mejor aplicación, videojuego, e-book y película.

Video Editor-Glitch Video Effects fue la aplicación más votada por los usuarios de la Play, gracias a las diversas opciones que posee para la edición de video, efectos para Video Glitch y retro VHS.

Rendirse al Battle Royale no resultó tan mal para Call of Duty Mobile, pues, aunque sus modos multiplayer continúan siendo lo más atractivo de la franquicia, consiguió atraer a un público que hasta el momento se decidía entre PUBG y Fortnite. El público habló, “el call” vuelve a ser el videojuego más popular de la Play.

La película que dio por terminada la tercera fase del universo de Marvel, Avengers: Endgame, no solo conquistó al público en los cines de todo el mundo, también lo hizo en la Play Store. Aunque, en lo personal, hubiera dejado ese reconocimiento en manos de otra producción, no se puede negar el éxito en taquilla.

Por último, el público eligió el e-book Scary Stories to Tell in the Dark (Historias de miedo para contar en la oscuridad), una serie antológica de horror del escritor y periodista estadounidense Alvin Schwartz, que fue llevada al cine en agosto pasado nada menos que por Guillermo del Toro.

Mejor aplicación de 2019

Ablo

Mejor juego de 2019

Call of Duty: móvil

Películas más vendidas de 2019

Vengadores de Marvel Studios: final del juego

Aquaman

Ha nacido una estrella

Capitán Marvel de Marvel Studios

Spider-Man: Into The Spider-Verse

Programas de TV más vendidos de 2019

Game of Thrones

The Walking Dead

The Big Bang Theory

Riverdale

Yellowstone

Libros electrónicos más vendidos de 2019

The Mister by E L James

Scary Stories to Tell in the Dark by Alvin Schwartz

Tiamat's Wrath by James S. A. Corey

The Silent Patient by Alex Michaelides

The Institute by Stephen King

Los audiolibros más vendidos de 2019

Becoming by Michelle Obama

The Subtle Art of Not Giving a F*ck by Mark Manson

Unfu*k Yourself: Get Out of Your Head and into Your Life by Gary John Bishop

A Game of Thrones: A Song of Ice and Fire: Book One by George R. R. Martin

Harry Potter and the Sorcerer's Stone by J.K. Rowling