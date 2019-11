Cuba e Italia unidas por más de una avenida (+ Video)

Todavía circulan por las redes y varios medios de comunicación las fotos del “Planetario”, en la Calle Galiano. Fue todo un suceso. Mucha gente asistió, no quisieron perderse el instante cuando todo empezaba a alumbrarse. Este miércoles la Avenida Italia se llenó de luces, y le dio a aquella noche un toque casi mítico. No se apagarán hasta el 2021, para los que no pudieron acudir el primer día.

Sin duda, fue un hermoso regalo por los 500 Años de la Fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana, que forma parte de un proyecto cultural por medio de los lazos de amistad entre Cuba e Italia, en pos del fomento de la cooperación en múltiples áreas.

Esta obra, a cargo del escenógrafo italiano Carmelo Giamello; realizada con esferas iluminadas de diversas dimensiones, forman varias constelaciones y dan lugar a la creación de una Vía Láctea. La iniciativa es parte de un proyecto de iluminación pública de las fiestas navideñas italianas desde el año 1998.

Y todo ello fue la antesala de un conjunto de actividades que, del 5 al 7 de noviembre, organizan la Agencia para el Intercambio Cultural y Económico con Cuba de Italia (AICEC), con el apoyo del Gobierno de La Habana y la Dirección de Cultura Provincial.

El Festival Avenida Italia reunirá agrupaciones y artistas de ambas naciones con variadas propuestas culturales y recreativas. "Esto es un ejemplo de lo que se puede lograr con un trabajo de intercambio que permita saltarse intermediarios y promover el comercio con Cuba a pesar de diferencias y con un apoyo solidario", afirmó Roberto Verrier, Director de ProCuba, Centro para la Formación del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

Por su parte, Samuele Fazzi, Consejero de la Embajada de Italia en nuestro país, expresó:

"Este Festival habla de la historia de una amistad entre dos países y estamos muy contentos con la manera en que hemos logrado esto".

"La Habana merece una fiesta popular que muestre la fuerza de nuestras dos culturas, su resilencia y su condición de patrimonio universal",

comentó, en conferencia de prensa, Michele Curto, Presidente de AICEC.

El 5 de noviembre, en la misma calle Galiano, se tienen previstas actividades deportivas, culturales y de entretenimientos, así como la inauguración de la exposición fotográfica sobre Gino Doné Paro, italiano expedicionario del Granma, además de la actuación de soprano italo-cubana Ileana Jiménez y el guitarrista cubano Rolando Macías; justo a las seis de la tarde en la Galería Galiano.

Cubadebate recomienda:

5 de noviembre

6:00 pm a 8:00pm -Teatro América: Muestra de cine italiano: Il Cento Passi (2000). Dtor: Marco Tullio Giordana.

9:00pm. Escenario Avenida Italia (Galiano y Ánimas): Concierto del coro Ensemble Vocal Luna, junto a la soprano italiana Ombretta Machhi, dirigido por Wilmia Verrier; Jazz Band de Enrique Rodríguez, Orquesta de Cuerdas del Conservatorio Amadeo Roldán, dirigida por Félix Leyva; Habana Clásicos y los pianistas Denis Biancucci (Italia) y Augusto César Estévez (Cuba).

6 de noviembre

6:00pm- Escenario Avenida Italia (Galiano y Ánimas): Espectáculo de la Compañía de Teatro Infantil La Colmenita.

8:30pm-Teatro América: Concierto de la cantante y compositora italiana Carmen Consoli, junto a la Camerata Romeu.

10:00pm-Escenario Avenida Italia (Galiano y Ánimas): Concierto Septeto Habanero.

7 de noviembre

7:00 pm- Avenida Italia (Calle Galiano): Auténtica comida callejera italiana hecha con productos originales y de calidad, cocinada por los jóvenes italianos de la Brigada Gino Done y cubanos del mundo culinario; degustación de pasta, pizza, manzanas, vino, dulce y café.

9:00pm- Escenario Avenida Italia (Galiano y Ánimas): Concierto de la Banda Swing italiana Arturo Piazza y presentación de humorista italiano Federico Bianco.

En Video, spot promocional de Avenida Italia