Continúa el Festival: Teatro alemán se lleva el Premio Internacional “Raquel Revuelta”

Esta vez Alemania se llevó el galardón. Oliver Reese, director general de Berliner Ensemble y Michael Thalheimer, director artístico y teatral alemán, fueron los reconocidos con el Premio Internacional “Raquel Revuelta”, que otorgó la Uneac en el marco de la XVIII edición del Festival de Teatro de La Habana.

En la sala Rubén Martínez Villena se desarrolló la entrega oficial de este premio, entregado a destacadas figuras del arte escénico de todo el mundo.

En la presencia de Fernando Rojas, viceministro de Cultura y presidente del Consejo Nacional de las Artes Escénicas, Luis Morlote Rivas, presidente nacional de la Uneac, Heidrun Tempel, embajadora de la nación europea en la Isla, Petra Röhler, agregada cultural de la Embajada de Alemania en Cuba, los artistas galardonados expresaron su agradecimiento a los organizadores del Festival por tan alto honor y el legado de Bertolt Brecht para su obra y para Cuba.

“Es un gran honor para nosotros, poder actuar mañana y pasado (Teatro Martí- El círculo de tiza caucasiano, 7: 00 pm), ya en las jornadas finales del Festival. Sabemos la gran importancia que tiene esta obra de Brecht para Cuba. Para un actor, un director, el ensemble es lo más importante, porque está en el centro de la creación”, comentó Oliver Reese.

Por su parte, Michael Thalheimer recalcó: “Hace 20 años estuve en Cuba como turista. Era un director de teatro prácticamente desconocido. En aquel tiempo me enamoré de esta ciudad. Me prometí que iba a regresar y nunca pensé que esta oportunidad iba ser invitado al Festival y menos recibir el galardón. Siempre he disfrutado de la amabilidad de los cubanos, la pasión, la vida, la alegría de este país”.

El dramaturgo Norge Espinosa expresó las palabras de elogio de la velada, donde destacó la necesidad de reencontramos con la obra de Brecht una y otra vez: “Sacarlo del museo, revisar su poesía en tiempos de redes sociales y tantos disturbios, poner ante el público sus obras y como quién acude a un debate espectacular, es necesario, de vez en vez. Por eso Brecht ha sobrevivido a homenajes, a fechas y celebraciones formales, a los ataques y a los elogios desmedidos, porque en el fondo él era un poeta y no puede el mundo seducir lo habitable, si no se escucha en la voz de los poetas.

“La razón crítica del teatro que Brecht nos propuso sigue siendo un arma necesaria. El sentido dialéctico de su dramaturgia, y su concepto espectacular funcionan más allá del distanciamiento y a otras palabras que él añadió a los vocabularios de la escena, operando como señales de alerta para que vayamos junto al ser humano, en pos de una representación cada vez más aguda, de sus virtudes y sus defectos”, reafirmó Espinosa.

Minutos antes de la entrega de este premio, se presentaban tres títulos de la colección de teatro de Ediciones La Luz, por el dramaturgo Roberto Viña y la narradora Elaine Vilar. Cierra la boca, de Yunior García, K-lentamiento, de Margarita Borges, así como Medea maelstrom, del propio Viña, fueron los textos mostrados al público.