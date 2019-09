Díaz-Canel en Twitter: Impedir arribo de combustible a Cuba es genocidio

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de Cuba, afirmó hoy mediante un mensaje en la red social Twitter, que Estados Unidos comete un genocidio contra el pueblo al impedir el arribo de barcos con combustible a la isla caribeña.

El dignatario cubano informó recientemente que esa política de castigo de

Washington afecta fundamentalmente la movilidad de alimentos, la

transportación obrera y pública, y la generación eléctrica en los horarios

de mayor demanda.

No es nueva la obsesión de Estados Unidos para que no llegue a Cuba combustible. La historia se repite. #SomosCuba #SomosContinuidad https://t.co/9gwYihou8n Via @Granma_Digital

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 24, 2019