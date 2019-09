Cristina Fernández: “Prometieron pobreza cero y se van con emergencia alimentaria”

La senadora y candidata a la vicepresidencia de Argentina por el Frente Todos, Cristina Fernández de Kirchner (CFK), espera un “nuevo tiempo” para el país suramericano, pero reconoció que va a ser una etapa difícil y compleja.

“Los nuestros fueron 12 años de grandes avances. Teníamos problemas porque todos los teníamos, pero el endeudamiento y el hambre me parecen intolerable, me parece que es injusto después de tanto sacrificio”, afirmó la expresidenta.

“Yo quiero que los sectores que más se beneficiaron le presten un poco de atención a los que apenas pueden sobrevivir. Esto es la etapa que viene”, indicó Fernández.

No puede ser posible que un país de las características de Argentina estemos siempre en la misma situación, como el cangrejo, volviendo para atrás.

CFK presentó ante unas 140 mil personas su libro Sinceramente, la tarde de este sábado, en la Universidad Nacional de La Matanza, en Buenos Aires.

“No me parece justo que todos los argentinos paguen el endeudamiento con el mismo esfuerzo y eso lo vamos a tener que discutir”, recalcó, al tiempo que se preguntó “dónde está” el dinero que el FMI entregó a Argentina

“Este gobierno tiene que ponerle un punto final al endeudamiento de Argentina, si no va a ser muy difícil”.

“Un gobernante debe hacerse cargo de las cosas y pilotear las situaciones”, explicó CFK y remarcó que Alberto Fernández, candidato presidencial de su fórmula, es una persona “de mucho diálogo, de mucho hablar y conciliar”.

“Tengo fe en la construcción política, creo que vamos a iniciar una etapa política diferente. Alberto tiene la capacidad de hablar, pero quiero que los sectores que pueden seguir comiendo, viajando y viviendo, le presten atención a los que apenas pueden vivir”.

Aunque Fernández se refirió a la necesidad de discutir políticas y modelos, al considerar que la crisis en la nación austral se remonta a decisiones tomadas durante años y no es sólo “el producto de la impericia de un presidente”, enfatizó en los fracasos y consecuentes retrocesos de la actual administración.

“Vamos a tener que discutir de cómo se estabiliza la economía en Argentina porque, además, las cosas que dijeron fracasaron. No era cierto lo que decían de la inflación. No era cierto que con tarifas altísimas iban a venir inversiones”, expresó.

El Estado no es Mongo Aurelio, no es alguien que les es ajeno. El Estado es el instrumento que se creó para que pueda ayudar a los más débiles frente a los más poderosos. Si no hubiera Estado sería la ley de la selva.

Asimismo, recordó que ha sido un período de avasallamiento a instituciones como el Congreso y que “prometieron pobreza cero y se van con emergencia alimentaria”.

Para la audiencia de miles de personas que la vieron de cerca, la esperaron en el estacionamiento de la Universidad de La Matanza para seguirla a través de una pantalla gigante y los que no pudieron entrar siquiera al parqueo, CFK denunció la manipulación mediática que influyó en el intento de demonización del kirchnerismo.

“¿Qué más tenemos que hacer para demostrarles que no somos lo que ellos dijeron que éramos? ¿En serio creían que después de lo que hemos vivido todo se agotaba en que yo quería ser candidata a Presidenta? Qué chiquita serías Cristina si hubieras querido nada más que eso”, manifestó.

En La Matanza, distrito que gobierna el peronismo desde 1983, la candidata recordó al desaparecido expresidente Nestor Fernández de Kirchener: “Yo estoy acá y es como si estuviera con él. Néstor amaba La Matanza”.

Sinceramente, libro testimonial publicado este año por la política que presidió Argentina entre 2007 y 2015, es un bestseller que ha batido récords de venta.

En la gira de presentaciones la otrora mandataria acudirá la próxima semana a Salta, el 14 de octubre tiene prevista una charla en Santa Cruz, y estará en La Pampa para participar del acto del Día de la Lealtad el 17 de octubre.

(Tomado de Telesur)