Venezolanos marcharán en rechazo a bloqueo de EE.UU. contra la nación

Los venezolanos marcharán en defensa de la soberanía nacional y contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos que afecta a la nación sudamericana, aseguró el vicepresidente de la clase obrera del Partido Socialista Unido de Venezuela, Francisco Torrealba.

La movilización popular se realizará este sábado a partir de las 10:00 hora local, desde la plaza Morelos, de esta ciudad, hasta el Palacio de Miraflores (sede de Ejecutivo).

'Todo el pueblo trabajador de Venezuela y del mundo en solidaridad se expresará en las calles y dirá No Más Trump, sí al gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro', enfatizó Torrealba.

Esta marcha antimperialista se suma a la jornada mundial de protestas No More Trump (No Más Trump), iniciada el pasado 10 de agosto, en rechazo a las medidas coercitivas de Washington, las cuales generan pérdidas millonarias, así como la dificultad de adquirir insumos médicos y alimentos para atender las necesidades de la nación.

En respuesta a esta nueva arremetida, más de siete millones de venezolanos han estampado sus firmas, las cuales serán entregadas al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, a quien instan a pronunciarse contra las sanciones del Gobierno estadounidense.

A la campaña que culminará el 10 de septiembre, se unieron movimientos sociales y políticos de varios países.

(Con información de Prensa Latina)