Mundial en casa de Jigoro: Silva séptimo, Onix se despide

El séptimo lugar de Iván Silva (90 kg), una despedida final de los campeonatos mundiales de Onix Cortés (70 kg) tras ceder en su segunda presentación, así como dos nuevos monarcas universales en esas respectivas divisiones, matizaron la quinta jornada del 38 Campeonato Mundial de Judo que entra en cuenta regresiva hasta el domingo en el Nippon Budoka, de la capital japonesa.

El matancero Silva, subtitular del orbe en Bakú 2018, había tenido unas preliminares impecables hasta que chocó con el japonés Schoichiro Mukai en cuartos de final. Hasta ese momento, cual coincidencia de colores, cada vez que vistió judoguis blanco se apuntó sus éxitos; mientras las dos únicas derrotas llegaron vestido de azul, pues en la ronda de repesca se vio superado en regla de oro también por el húngaro Krisztian Toth.

Triunfos contundentes frente al finlandés Aatu Laamanen (ippon), al argelino Abderrahmane Benamadi (hansoku-make por tres shidos) y al británico Max Stewart (ippón), lo metieron de nuevo entre los siete mejores de su división en el mundo, premio que ni siquiera el campeón defensor, el español Nikoloz Sherazadishvil, pudo conseguir ahora.

Vestido ya de ropa deportiva y todavía cabizbajo repasando cada una de las cosas que consideraba habían salido mal aceptó entonces un cuestionario sencillo, pero que resumía su actuación destacada en esta quinta jornada de una lid del orbe que agrupa récord de participantes (841) y naciones (147).

—Una valoración de tu judo hoy, la mejor hasta ahora de Cuba en Japón

—Fui avanzado en los primeros combates bastante bien, dominando a mis adversarios hasta que en cuartos de final enfrenté al japonés Mukai, quien utilizó una mejor táctica que yo y aprovechó el momento para proyectarme.

—¿Qué pudo haber fallado en cuartos de final, lo habían estudiado bien tras las dos derrotas que tenías contra él este 2019?

—Hice la táctica que mi entrenador y yo habíamos conversado anteriormente. Sabíamos que él debía ser el atleta que me permitiría avanzar o no a la semifinal. Lo hice durante buena parte del combate, incluso iba delante por dos shidos cuando me sorprendió y me marcó ippón.

—¿Cómo valoras la calidad vista en tu división, donde los dos finalistas del 2018 quedaron fuera del podio?

—No es solo en mi categoría, sino en todo el mundial el nivel ha estado muy alto. Son pocos, apenas tres, los que han podido repetir el triunfo de Bakú. Eso sin contar que muchos medallistas olímpicos y de otros mundiales han quedado fuera. Se ha demostrado que entre los primeros 30 del ranking mundial cualquier puede ganarle a cualquiera.

—¿Qué te faltó con el húngaro Krisztian Toth para pasar a la discusión del bronce?

—Falló la táctica. Lo tenía prácticamente ganado con dos penalizaciones y hubo una acción, un pequeño detalle, un momento, que te cuesta la victoria y una medalla. Ese el judo, ese el deporte, por eso duele tanto una derrota y se vive tan intenso y especial conquistar una medalla.

—Mirando este panorama y luego de estar virtualmente clasificado para los Juegos Olímpicos, qué podemos esperar de Silva en este mismo escenario para el 2020.

—Queda tiempo para seguir trabajando, puliendo los errores y competir a este nivel, que es fundamental para aspirar a una medalla en los Juegos Olímpicos. Estoy enfocado en ese objetivo, es lo más importante en lo adelante.