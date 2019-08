La lluvia de las perseidas iluminó el cielo nocturno

La lluvia anual de meteoros de las perseidas ha iluminado el cielo nocturno este lunes. Las perseidas son rastros de los escombros del cometa Swift-Tuttle que se queman al penetrar en nuestra atmósfera.

Ese cuerpo celeste es una bola de polvo helada que orbita alrededor del Sol cada 133 años. Cada año la Tierra atraviesa el polvo y los escombros que deja el cometa, creando la lluvia de meteoros más popular del año.

Este año, la lluvia de meteoritos comenzó el 17 de julio y alcanza su punto máximo la noche del 12 de agosto y las primeras horas del 13 de agosto.

Pese a ser una de las mejores lluvias de meteoros del año, este 2019 su pico coincidirá con la luna llena, lo que reduce las tasas de meteoros de más de 60 por hora a 15-20 por hora, advierte la NASA.

Tonight is the night! The #Perseids meteor shower, caused by debris left behind by the Comet Swift-Tuttle, peaks overnight tonight! Get outside to watch with your own eyes or tune into our Facebook Live stream from @NASA_Marshall: https://t.co/Xy8Lo3jSfr pic.twitter.com/gmnlLB3woS

— NASA (@NASA) August 13, 2019