Ministerio de Finanzas y Precios publica listado de precios para el control popular (+ PDF)

El Decreto No. 300 “Facultades para la aprobación de precios y tarifas”, del Consejo de Ministros, del 11 de octubre de 2012, Publicado en la Gaceta Oficial No. 47, Extraordinaria, del 5 de noviembre de 2012, establece en su Disposición Especial Segunda, que los precios y tarifas de los productos y servicios que no están relacionados en su Anexo Único, se aprueban por el Ministro de Finanzas y Precios o por quien este delegue.

En ese sentido, mediante la Resolución No. 38 del Ministro de Finanzas y Precios del 31 de enero de 2013, Publicada en la Gaceta Oficial No. 10, Ordinaria del 27 de febrero de 2013; se aprobaron los productos y servicios cuyos precios y tarifas corresponde fijar centralmente por el Organismo. Esta norma dispuso además lo siguiente:

– Los precios y tarifas de los productos y servicios que no se encuentran relacionados en el referido Decreto No. 300 de 2012, ni en el Anexo de la Resolución, son aprobados por los jefes máximos de las empresas, las OSDE, los CAP, los OACE u otras personas jurídicas autorizadas.

– La facultad de aprobación de precios y tarifas debe concentrarse en las empresas, excepto en aquellos casos en que económica y socialmente interese sean regulados por los niveles superiores.

– Los precios y tarifas se forman de acuerdo a las Metodologías establecidas por este Ministerio.

Precios que se aprueban centralmente por este Ministerio, sobre los cuales las entidades no poseen nivel de decisión para su variación (relación de los principales productos comercializados de forma minorista):

Medicamentos y artículos médicos del cuadro básico de venta en farmacias

Pollo

Hígado de res, cerdo y pollo

Molleja de pollo

Picadillo

Aceite de soya y girasol

Café

Leche en polvo

Yogurt

Huevos

Pastas alimenticias

Productos y Servicios Postal Universal (SPU)

Puré y salsas de tomate nacionales

Refrescos carbonatados nacionales

Líneas económicas de jabones de tocador, detergentes, pasta y gel dental, desodorantes y frazadas de piso.

Cemento

Cigarros nacionales

Tabacos

Bebidas alcohólicas nacionales

Cervezas nacionales

Productos agropecuarios.

En el listado también se encuentran los precios máximos minoristas de los productos agrícolas que se ofertan en los mercados agropecuarios estatales, estos no aplican para los mercados agropecuarios de oferta y demanda:

Papa

Boniato

Yuca

Plátano vianda

Plátano burro

Malanga

Ajo

Cebolla

Calabaza

Col

Pepino

Pimiento

Tomate

Plátano fruta

Guayaba

Mango

Piña

Papaya

Frijoles

Para conocer el listado de precios descargue el pdf: Listado de precios aprobado por el Ministerio de Finanzas y Precios

(Tomado de Ministerio de Finanzas y Precios)