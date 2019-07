Díaz-Canel sobre la construcción: Hay que terminar el plan del año y cumplir el siguiente

La solución paulatina de los problemas de la vivienda ha sido eje central de la gestión del gobierno cubano. Este tema también fue analizado en la Comisión de Industrias, Construcciones y Energía, de la Asamblea Nacional del Poder Popular, con especial énfasis en la importancia de potenciar la industria local de producción de materiales de la construcción.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, se refirió en su intervención a la importancia de incluir en los análisis de todas las asambleas del Poder Popular el tema de la vivienda y los avances en cada territorio, por ser uno de los temas que más impacta en la sociedad.

“Ha existido una respuesta, han trascurrido apenas tres meses desde la última vez que hablamos de la Política de la Vivienda y ya se han solucionado temas referentes a la planificación. En el proceso había una dispersión, maltrato y dejadez que provocaba el descontento entre las personas”, reconoció el mandatario cubano. Asimismo, aseguró que el Consejo de Ministros hizo un chequeo, en donde se pudo comprobar que la mayoría de los problemas con la documentación fueron solucionados.

“Se mejoraron los elementos de planificación: la organización y control del proceso. Se ha implementado una manera y un estilo diferente de trabajar, se han eliminado elementos de chapucería y burocracia, y hay avances en el cumplimento del plan; los ritmos de terminación de viviendas han sido superiores a los existentes hasta abril”.

No obstante, Díaz-Canel exhortó a no quedarse de brazos cruzados y a no perder lo logrado, a la vez que alentó a continuar con el plan para el año siguiente.

El Presidente cubano señaló que hay cinco provincias (Artemisa, Villa Clara, Holguín, Granma y Santiago de Cuba) que, aunque incrementaron los ritmos, no cumplieron el plan previsto. En este sentido señaló que en el programa de la vivienda se debe pensar, analizar los problemas y calcular, para saber el ritmo de trabajo acorde a cada territorio.

“Se pueden socializar otras experiencias de las provincias visitadas. Por ejemplo, en la Universidad de Camagüey se designaron estudiantes para atender el proceso de la vivienda”, añadió Díaz-Canel. Asimismo, habló de cómo la informatización en el Plan de la Vivienda puede contribuir a agilizar el proceso.

Enfatizó, que, pese a los avances, aparecen nuevos problemas, como la fiscalización que ha hecho la Asamblea sobre el tema de facilitar las viviendas a las madres con más de tres hijos, la cual no ha sido satisfactoria. “Hay una parte importante inmovilizada y no se ha avanzado mucho en el levantamiento de recursos. Esta tarea se vincula con la atención demográfica y hay que priorizar las casas a esas madres”.

“Tenemos que tener la capacidad para resolver lo que estaba atrasado y solucionar los problemas que aparecen en el año. No hemos tenido la adecuada organización y capacidad para atender a las personas que quieren legalizar sus viviendas, con la implementación de la nueva política que rige este proceso”.

El Presidente cubano enfatizó en la importancia de no repetir los errores, terminar el plan de este año y planificarse para el siguiente.

Asimismo, dijo que aunque hay problemas con los recursos, si se balancean los recursos asignados contra cumplimiento del plan los resultados no son los óptimos. Las células básicas habitacionales tienen todos los recursos y aún están por terminar cuatro mil 629.

El mandatario insistió en la necesidad de buscar las potencialidades locales. “Reciclar los escombros proporciona gran cantidad de áridos, es una alternativa, no resuelve todos los problemas, pero es una opción. Todo tiene respuesta y posibilidad de avanzar. Cada día hay que arrancarle un pedacito a cada problema”, reiteró.

Resultados en el Programa de la Vivienda

En un primer momento se presentó la dinámica demográfica, donde se identificó dos mil 582 madres con tres o más hijos menores de 12 años, en nueve provincias y 32 municipios, donde decrece naturalmente la población. De un total de dos mil 59 expedientes de este tipo de familias que carecen de viviendas, se aprobaron hasta junio 213 casos (137 obras nuevas, una ampliación, 37 rehabilitaciones y 38 conservaciones mayores).

Sobre este tema, se han asignado a las madres beneficiadas -hasta mayo- tres millones 754 mil 700 pesos, de los 35 millones distribuidos por el Ministerio de Finanzas y Precios a todos los territorios.

En el programa de rehabilitación se informó que se terminan en total 11 mil 549 viviendas: seis mil 724 por el sector estatal (49% del año) y no captan todas las acciones en su totalidad que se concluyen por esfuerzo propio. Las provincias que presentan mayores incumplimientos son Artemisa (10%), Santiago de Cuba (15%), Guantánamo (11%), Mayabeque (21%) y Holguín (19%). Las que más avanzan son: Matanzas (119%), La Habana (96%), Pinar del Río (67%), Sancti Spirítus (56%) y Villa Clara (50%).

En la erradicación de los pisos de tierra, se solucionaron hasta la fecha 10 mil 678 casos y en el mes, tres mil 95. El plan se ha incrementado a 46 mil 672 hasta junio, que debe de continuar creciendo para garantizar que se concluya en el 2020.

En cuanto a la recuperación de viviendas por las afectaciones climatológicas, ya se han resuelto en el año 46 mil 203 afectaciones, en junio, tres mil 633, de ellas mil 832 derrumbes parciales y totales de techos. Quedan aún pendientes 80 mil 955 totales y parciales de viviendas, y 64 mil 998 y 13 mil 909 en parciales y totales de techo, respectivamente.

La proyección para la solución definitiva de todos los casos está entre 2 y 3 años, excepto Santiago de Cuba, que se extiende hasta el 2025 y Pinar del Río al 2022.

Sobre la producción local de materiales de la construcción, no se avanza al ritmo que demanda la implementación de la política de la vivienda. Los municipios no logran la producción de una vivienda diaria, 95 cuentan con todas las capacidades instaladas, mientras que 73 no la han completado.

Acerca de estos resultados, el diputado Manuel Santiago, de Granma, aseguró que a su provincia no le va a ser posible avanzar en el plan de viviendas hasta finales de año debido, entre otras causas, a la escases de materias primas. En cuanto a los subsidios, ya para julio piensan cumplir con el 60 por ciento del total. “Somos la provincia que menos avanza en la solución de las afectaciones por eventos climatológicos, no obstante, estamos trabajando sin descanso para solucionarlos”.

Juan Domínguez, presidente de la asamblea del Poder Popular de Artemisa, comentó que se están haciendo reuniones semanales para identificar los problemas. “Se están construyendo edificios, aunque han faltado materiales. Esperamos que se solucionen para el próximo semestre”. Asimismo, agregó:

“Nos falta trabajo en el caso de los subsidios, estamos al 30%. En el caso de los pisos de tierras perdimos mucho tiempo en hacer el levantamiento inicial, pero se piensan terminar todos antes de que concluya el año”.

El directivo de Artemisa enfatizó en la importancia de dotar a los municipios de medios para que ellos tengan las capacidades constructivas. En su territorio se trabaja en potenciar la industria de los materiales locales.

Por su parte, René Mesa Villafaña, ministro de la Construcción, insistió en analizar el caso de Santiago de Cuba, al 19% del plan estatal, cuyos resultados no están a la altura de los esperados para la provincia.

Sobre las posibles soluciones a la disponibilidad de materiales, Mesa llamó a buscar lugares que se han identificado con potencialidades para la producción de materiales locales. En este sentido hay que enfatizar en la importancia de explotar la producción de cerámica (ladrillo de barro y tejas). Asimismo, buscar soluciones desde las universidades para la innovación en los materiales constructivos y la alta prioridad de convertir locales en desuso en viviendas.

Alicia Alonso Becerra, diputada por La Habana, habló de la importancia de revisar la planificación y que se haga de un año a otro de forma más realista.