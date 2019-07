Ana de Armas se une a Chris Evans y Daniel Craig en tráiler de Knives Out (+Video)

La compañía Lionsgate liberó el primer tráiler de Knives Out, la nueva película de Rian Johnson tras su paso por Star Wars, y que promete una historia de misterio y asesinatos, donde la actriz cubana Ana de Armas forma parte del elenco.

Entre los grandes atractivos del filme, que tiene programado su estreno para el próximo 27 de noviembre de 2019, se encuentra el reparto de lujo con el que cuenta, siendo conformado por: Daniel Craig, Chris Evans, Amie Lee Curtis, Toni Collette, Ana de Armas, Don Johnson, Michael Shannon, LaKeith Stanfield y Katherine Langford.

En cuanto a la sinopsis, esta apunta a un grupo de investigadores que se encuentran buscando al responsable de un asesinato en una excéntrica familia.

“La idea era tomar todo lo que me encanta de una gran historia de Agatha Christie y ponerla en una nueva historia original ambientada en la América moderna”, comentó el director del filme con motivo del anuncio.

Más allá de la inspiración de la película, Rian Johnson también ha tenido palabras para explicar cómo está siendo trabajar con un elenco de actores tan importantes:

“Siempre he tenido mucha suerte y he tenido grandes experiencias con todos mis actores. No sabía qué esperar. La verdad es que todos hicieron clic y se divirtieron mucho y hubo una experiencia increíblemente maravillosa para filmar, especialmente en las escenas de grupo cuando estaban todos juntos. Todos estaban jugando uno contra el otro y todos se estaban divirtiendo tanto que era contagioso”.

Vea el tráiler de Knives Out

(Con información de IGN)