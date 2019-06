Descubren 2400 imágenes sobre los acontecimientos del 11 de septiembre

Cerca de 2.400 fotografías nunca antes publicadas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 fueron encontradas por unos archivistas en una colección de discos compactos que adquirieron en una venta de bienes en Massachusetts, EE.UU.

Las fotografías, captadas por un trabajador anónimo, aparecieron en una venta de bienes y muestran las labores de limpieza tras la caída de las Torres Gemelas.

Las imágenes fueron tomadas durante las semanas siguientes al atentado por un trabajador no identificado, y muestran las labores de limpieza de los escombros tras la caída de las Torres Gemelas de Nueva York.

El tesoro histórico fue compartido por Jason Scott, un especialista en preservación digital que trabaja para el Internet Archive.

El archivista e historiador digital precisó que las fotografías fueron tomadas con una cámara Canon Powershot G1.

Scott detalló que cada CD fue examinado con un ‘software’ especial de extracción de datos que, sin embargo, no fue del todo efectivo.

«Los discos compactos grabables (CD-R) se estaban desmoronando por completo», señaló Scott en Twitter.

The CDRs were absolutely falling apart. Some of the photos are already lost because the CDRs just tend to rot over time, and here, about 18 years later, that was asking a lot. Back up your old CDRs please. pic.twitter.com/SVB3zxiYRQ

— Jason Scott (@textfiles) June 11, 2019