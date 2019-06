Antoine Griezmann abandona el Atlético Madrid: Firmará con Barcelona

Miguel Angel Gil Marín, consejero delegado del Atlético Madrid, afirmó que el delantero francés Antoine Griezmann firmará con Barcelona.

“Lo sabemos desde marzo que esta operación concluirá con el adiós del

jugador”, afirmó Marín al canal Toros de Movistar, declaraciones recogidas

también por los diarios catalanes Mundo Deportivo y Sport.

El atacante, campeón mundial con Francia en Rusia 2018, anunció su salida

del Atlético Madrid para la próxima temporada pero todavía no confirmó dónde

seguirá su carrera.

Para reforzar su plantel Atlético Madrid pensó en el juvenil Joao Felix,

por cuyo pase también expresó interés Manchester City, campeón de la Premier

League.

El pase de Joao Felix es del Benfica, que según el diario A Bola eligió a Barcelona Andrea Pinamonti, jugador de 20 años del Inter, para reemplazarlo.

Pero Benfica, advirtió el diario, tendrá competencia del Porto por

Pinamonti, que la temporada pasada marcó 5 goles en 27 partidos para

Frosinone, adonde jugó cedido por Inter, que pide 15 millones de euros por

el pase definitivo.

A su vez, el también francés Tiémoué Bakayoko anunció al diario L’Equipe

que cumplirá su contrato con Chelsea, que la temporada que acaba de

finalizar lo cedió al Milan.

“Tengo contrato con Chelsea por tres años, no tengo otra opción. Así que me

quedaré”, indicó Bakayoko, quien reconoció “un día me gustaría mucho” jugar

en la capital francesa tras confirmar su cariño por París Saint-Germain.

Por otra parte, el zaguero Jerome Boateng pidió al Bayern Munich ser

transferido porque no cuenta con el respaldo del DT croata Niko Kovac ni del

director deportivo bosnio Hasan Salihadmizic.

El diario Bild publicó que Bayern Munich sólo aceptará negociar el pase de

Boateng, de 30 años, en 15 millones de euros.

(Con información de ANSA)