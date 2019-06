Siete de los once candidatos para suceder a Theresa May confiesan haber consumido drogas

Al menos siete de los once candidatos a suceder a Theresa May como líder del Partido Conservador han asegurado haber probado drogas como la cocaína, el opio o el cannabis. Este tema ha creado una gran polémica y además, ha centrado el debate actual sobre el consumo de drogas entre los que aspiran a ocupar también el cargo de primer ministro.

El primero en declarar el consumo de drogas fue Rory Stewart, actual secretario de Cooperación Internacional, que aseguró haber fumando opio durante un viaje de 32 días en Afganistán en 2002.

A esta lista hay que incluir a la exportavoz del Gobierno ante el Parlamento, Andrea Leadsom, quien fumó marihuana en sus años universitarios.

Michael Gove, actual ministro británico de Medio Ambiente, reconoció en el Daily Mail que consumió cocaína en varios “eventos sociales” cuando estaba trabajando como periodista para The Times.

“Todos los políticos tienen vidas antes de la política. Desde luego cuando yo trabajaba como periodista no imaginaba que acabaría en política o en cargos públicos”, comentó Gove, uno de los favoritos para suceder a May. Además considera que este tipo de “errores” no deberían perjudicar a su carrera política.

Rory Stewart, ministro de Desarrollo Internacional, también afirmó que hace quince años fumó opio, una droga clasificada en la categoría A en Reino Unido, durante una boda en Irán.

El tercer candidato que ha confirmado su consumo de estupefacientes es Boris Johnson, exministro de Exteriores, que reconoció en la revista Marie Claire su toma de cocaína durante los años en la universidad. “Creo que me dieron una vez cocaína, pero estornudé y entonces no subió por mi nariz”, explicó Johnson en 2005 durante un programa de la BBC.

El actual ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, señaló a The Times que durante un viaje a la India bebió un lassi de cannabis, una bebida típica en este país.

Por último, hay que mencionar a Dominic Raab, exministro para el brexit, quien afirmó que consumió cannabis durante sus años como estudiante. “Fue hace mucho tiempo y muy pocas veces. Nunca he consumido cocaína o drogas de clase A”, dijo en declaraciones a la BBC Radio 4.

(Con información de Público)