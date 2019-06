Reynier Mena borró en 10.07 segundos un récord del Barrientos

Como para hacer recordar los buenos momentos de la velocidad, el bólido Reynier Mena cerró la primera jornada del Memorial Barrientos de Atletismo con el único récord para la competencia, al marcar 10.07 segundos en los 100 metros planos y dejar en el olvido el registro de 10.10 impuesto el 30 de marzo de 1985 por Andrés Simón en el estadio Pedro Marrero.

“Estoy estable ya en mis resultados y eso es muy positivo. Todavía quedan casi dos meses para la competencia en los Juegos Panamericanos y tengo que pulir detalles, específicamente en la arrancada, pero el propósito es luchar por una medalla en lo individual y otra en el relevo”, comentó Mena, quien había dado señales noticiosas con el mejor tiempo de las semifinales (10.23).

Sobre la rivalidad que tuvo con el joven Yennis Fernández —segundo con 10.14 y muy parejo a Mena hasta casi los 80 metros— el doble medallista de bronce mundial juvenil en el 2013, valoró que “es muy bueno sentir esa presión porque necesitamos jóvenes promesas para el relevo, una de las pruebas en que siempre hemos estado entre los primeros de América”.

Roger Valentín Iribarne, en los 110 con vallas, fue otro rey con sabor a finalista en los venideros Juegos Panamericanos. Su crono de 13.43 segundos en la final significó marca personal para la pista auxiliar del estadio Panamericano —sede del certamen—y lo hizo vaticinar hasta cuánto pudiera lograr en Lima.

“A los Panamericanos voy pensando en una medalla porque sé que puedo bajar de 13.40 si pulo algunos detalles como la arrancada y la estabilidad del ritmo en las vallas del medio. No obstante, estoy contento con este tiempo, que lo logro dos semanas después de haber regresado de un entrenamiento de altura”, precisó.

En la vuelta al óvalo para damas, Rosana Gómez (53.04 segundos) se impuso con relativa facilidad, a pesar de no sentirse satisfecha con el tiempo. “La idea era bajar más, estar sobre los 52 o menos, pero no me sentí bien después de una arrancada que según mi entrenador, fue una de las mejores que he realizado”.

Del resto de los resultados en este primer día del Memorial Barrientos vale resaltar los 75,32 metros de Reinier Mejías en el lanzamiento del martillo, por delante de su compañero Roberto Janet (74,17) y el campeón centrocaribeño de Barranquilla 2018, Diego Del Real, de México.

Asimismo, los éxitos de Greisys Robles en los 100 con vallas (13.24 segundos) y de Yunisleidy de la Caridad García en el hectómetro (11.43) resultaron muy festejados por ambas, aunque solo la primera parece tener nivel para colarse en una final continental el próximo verano en la capital peruana, según comentaron los entrenadores y campeones olímpicos de esta especialidad, Anier García y Dayron Robles, al frente de esa área hoy en el atletismo cubano.

Otros ganadores

El joven de apenas 18 años, Leonardo Castillo, dominó los 400 lisos con marca de 46.89 y su mayor interés sigue siendo ver su progresión, pues apenas rebasa los 18 años. En el disco para damas, y con la ausencia de nuestras dos grandes figuras, Denia Caballero y Yaimé Pérez, otra promesa, Silinda Morales, se agenció la dorada con un envío del implemento hasta los 57,85 metros.

Con marcas bien alejadas de cualquier pretensión panamericana quedaron también los campeones en salto de altura: Luis Zayas (2,20 metros); el pertiguista Lázaro Borges (5,40 metros) y los fondistas Francisco Estévez (32:13.72 minutos en 10 mil) y Lisandra Gómez (17:29.80 en 5 mil).

Finalmente, ante la ausencia por participación en mítines internacionales de las reinas de la especialidad, Dayly Cooper dominó los 800 metros con 2:07.91 y Leyanis Pérez hizo lo mismo en el triple salto con discreto 13,40.

Este sábado y domingo continuarán las acciones de este Memorial Barrientos, con las mayores emociones para lo que puedan hacer nuestros velocistas en el relevo largo y corto, sobre todo en cuanto al tiempo que pudieran registrar de cara a una última evaluación para Lima 2019.