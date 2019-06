Reeligen a Gianni Infantino como presidente de la FIFA

Este miércoles en París, Gianni Infantino fue reelegido presidente de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación) sin oposición en el congreso del organismo rector del fútbol mundial celebrado. El suizo-italiano aseguró que la organización ha dejado de ser “tóxica y casi criminal” para volver a sus valores fundamentales.

La reelección de Infantino arrancó una salva de aplausos en el congreso después de previamente se modificaran los estatutos del organismo para no requerir una votación en caso de haber una sola candidatura al cargo.

Este abogado de 49 años tiene ahora por delante un mandato de cuatro años para intentar llevar a cabo sus grandiosos planes futbolísticos, que en parte se vieron frustrados en su primer mandato.

Lleva al frente de la FIFA desde febrero de 2016, cuando sucedió a Sepp Blatter tras un perjudicial escándalo de corrupción que el organismo se ha sacudido de encima, según Infantino.

“Ya nadie habla de la crisis en la FIFA o de reconstruirla desde cero. Nadie habla de escándalos o de corrupción, nosotros hablamos de fútbol. Podemos decir que hemos dado la vuelta a la situación”, dijo en un largo discurso en el congreso parisino.

“Esta organización ha pasado de ser tóxica, casi criminal, a ser lo que debería ser: una organización que desarrolla el fútbol y que ahora es sinónimo de transparencia e integridad”.

“Hoy todo es abierto y transparente. En la FIFA no es posible realizar pagos ocultos o hacer algo que no sea ético con nuestro dinero. Ya no hay lugar para la corrupción”, afirmó.

Infantino también dijo que la precaria situación financiera que tenía antes la FIFA tiene ahora un mejor color, tras aumentar el presupuesto de la organización de 5 mil a 6 mil 400 millones de dólares y las reservas de mil a 2 mil 750 millones de dólares.

(Con información de Reuters)

