El doble de barcos pesqueros en el mundo pero 80 por ciento menos de captura

Científicos australianos encontraron que los barcos pesqueros a nivel mundial se duplicaron en número en los 65 años transcurridos hasta 2015, pero señalaron que su capacidad de captura bajó más de 80 por ciento durante ese periodo.

El estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, indica que la flota pesquera mundial pasó de 1,7 millones de barcos en 1950 a 3,7 millones en 2015.Pero esas embarcaciones sólo obtienen cerca de 20 por ciento de la captura por unidad de esfuerzo (CPUE, por sus siglas en inglés) de la que obtenían los barcos pesqueros de los cincuenta.

Los científicos de la Universidad de Tasmania, quienes encabezaron el estudio, señalaron que esto es un claro reflejo de la creciente presión sobre los recursos marinos y de una caída en la abundancia de peces.La CPUE indica cuántos peces fueron capturados por el nivel de esfuerzo realizado durante un día de pesca, señalan los investigadores.

Además, la mayoría de los barcos pesqueros nuevos son motorizados, a diferencia de las embarcaciones sin motor que alguna vez caracterizaron a las flotas pesqueras de Asia y Africa.»En los últimos años, la fuerte caída en la CPUE en el sureste de Asia, América Latina y el sur del Mediterráneo indica que su sector pesquero creció a un ritmo mucho más acelerado del que sus reservas de peces podían tolerar», dijo Yannick Rousseau, investigador marino de la Universidad de Tasmania.

(Información de Xinhua)