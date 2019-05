Ciclismo en Pachuca: Nada cambió, aunque Heidy fue bronce

Si alguien pensó que la historia de la contrarreloj individual iba a cambiar en el 34 Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta, con sede en Pachuca de Soto, México, se estrelló contra Estados Unidos y Colombia, que mantuvieron el dominio entre las damas y los hombres, en tanto Cuba arrancó con un bronce de Heidy Praderas en la categoría sub-23 y un honroso sexto puesto de Pedro Portuondo en la élite varonil.

De un fuerte sol a una frialdad de 14 grados cambió el clima desde el mediodía hasta pasadas las seis de la tarde en Río Las Avenidas, donde se celebraron todas las pruebas, con lo más impresionante a cargo de los promedios de velocidad registrados por las corredoras estadounidenses Thomas Leah y Neben Amber, ambas por encima de los 46.4 km/h, quienes hicieron el uno-dos, para elevar a 10 los títulos de esa nación en estas lides, seis de ellos en los últimos ocho certámenes.

Sobre los 22 kilómetros previstos, las norteñas pusieron el ritmo más endemoniando con tiempo de 28:19.883 minutos para Leah y 28:24.531 para Amber, titular del orbe del 2016 y monarca defensora, que llegó a seis medallas en estas justas (3-2-1). El bronce correspondió a la chilena Constanza Paredez (29:36.892).

En el apartado para las menores de 23 años, Pradera rindió una faena que aunque ella misma definió pudo ser mejor, le permitió sumar su primer podio a nivel continental con crono de 31:38.776 minutos, solo inferior al de la trinitaria Teniel Campbell (30:40.631) y la costarricense Jeniffer Morales (31:35.584).

“Estoy satisfecha pero no feliz con este resultado, pues quería un mejor tiempo, pero el viento y la altura me golpearon”, confesó la espirituana que corre en el MéxicoClub Astaná y archiva esta presea como su primer podio internacional. “Ahora en la ruta me sumaré al equipo para apoyar a Arlenis Sierra en busca de mantener la supremacía que tenemos en esa prueba”, acotó.

Por su parte, la flamante campeona élite, Thomas Leah, en un español bien comprensible, comentó en exclusiva que quería ganar esta prueba porque es muy importante para su carrera. “Además, hacerlo por delante de mi compañera Amber, toda una leyenda en la contrarreloj, es algo inolvidable”. Al preguntarle su opinión sobre el ciclismo cubano agregó: “Son muy fuertes y deben ganar la otra prueba con una corredora de mucho nivel”.

Portuondo, sexto en tarde de mucho viento

A medida que caía la tarde, el viento arreció contra los pedalistas y los más perjudicados fueron los últimos once corredores de la contrarreloj varonil, quienes tuvieron que vencer los 44 kilómetros con más esfuerzos que los de la primera ronda. Y entre ellos estaba la carta de triunfo de Cuba, Pedro Portuondo, sexto con tiempo de 56.41.844 minutos.

La prueba la dominó Brandon Smith, que sin ser la primera figura de la formación colombiana registró 54:10. 321 y elevó a diez coronas también las que suma su país en el apartado varonil de estas citas continentales, cuatro de ellos en los últimos seis torneos celebrados.

Detrás quedaron el chileno José Rodríguez (54:37.988), monarca del 2017, y el mexicano Ignacio de Jesús Prado (55:27.804). En cuarto y quinto quedaron dos hombres que saben lo que es ganar estas lides: Walter Vargas, de Colombia (55:41.712), y Magno Nazaret, de Brasil (55:45.587).

“Estaba muy fuerte el aire desde que nos tocó salir y había tramos en contra totalmente. Quería pegarme más a las medallas pero no pudo ser, aunque me voy satisfecho porque lo di todo”, declaró el santiaguero, bronce en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y quinto panamericano ese propio año.

Por su parte, Emilio Pérez no tuvo un buen día al concluir en el puesto 21 (1:04:30 horas), a partir de que golpeó la rodilla con el manubrio apenas salió tras un desperfecto de la cadena, y nunca pudo sostener una velocidad por encima de los 42 km/h.

En la modalidad sub-23, corrida sobre 33 kilómetros y en la cual Cuba no presentó representantes, se impusieron Diego Ferreyra (Chile, 41:10.375), Alexis Quinteros (Ecuador, 43:06.018) y Luis Enrique López (Honduras, 43.20.44), por ese orden.

Ahora los ciclistas del continente se tomarán par de días de descanso para retornar a las carreteras el 4 y 5 de mayo con las competencias de ruta para damas y hombres, respectivamente, esta última sub-23 y élite.