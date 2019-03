Filme “Yuli” será proyectado en el Havana Films Festival de Nueva York

Yuli, inspirado en la vida del primer bailarín Carlos Acosta, será presentado en la noche de clausura del Havana Films Festival de Nueva York, en una gala que tendrá como invitado especial al reconocido internacionalmente artista cubano.

De acuerdo con Lester Vila Pereira, director de prensa de la Compañía Acosta Danza, el evento estará organizado por The International Performing Arts Foundation (TIPAF) y The American Friends of the Ludwig Foundation of Cuba (AFLFC).

“Yuli” fue dirigido por la cineasta catalana Icíar Bollaín, a partir de un guion de Paul Laverty; cuenta con la fotografía de Alex Catalán, la música de Alberto Iglesias y las actuaciones estelares de Carlos Acosta, Laura De la Uz, Santiago Alfonso, Kevin Martínez y el niño Edilson Manuel Olbera, junto a la participación de la Compañía Acosta Danza.

El Havana Film Festival New York (HFFNY) colabora con el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana para presentar a su público a cineastas prominentes y emergentes, y mostrar películas clásicas y premiadas de América Latina, el Caribe y de los Estados Unidos, resalta la fuente.

Cultiva el diálogo entre la audiencia y los artistas a través de paneles de discusión diseñados para dar una mirada detrás de la escena a una industria que continúa ganando reconocimiento mundial.

El programa del festival ofrece a directores, actores y productores la oportunidad de intercambiar ideas, enriquecer y ampliar la visión de la cultura latina y ofrece una experiencia multicultural para una audiencia diversa, afirma Vila Pereira.

(Con información de ACN)