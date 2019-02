Pablo Civil: “Perdimos un juego, no la Serie”

Ciudad de Panamá.— Pablo Civil es uno de los pocos directores de béisbol en Cuba que siempre está dispuesto a conversar con la prensa, sea en los momentos de victorias cuando todo es euforia, como cuando la derrota nubla un paso en el camino. Tras el éxito (1-0) de los Cardenales de Lara contra los Leñadores Tuneros, no tuvo reparos en explicar sus consideraciones de lo sucedido y quizás la preocupación anda por dentro saltando y revoloteando, pero sin salir.

“Un partido excelente, no salieron algunas cosas como esperábamos, pero estamos tranquilos en función ya del próximo juego contra México, que será crucial. Vamos a planificarlo todo para que la estrategia salga lo mejor posible y llegar al sábado con la posibilidad de buscar el pase a la final contra los propios venezolanos que nos derrotaron hoy”, evaluó Civil.

Sobre la baja ofensiva del conjunto, el mánager comentó que no le preocupa porque estamos ante pítchers de calidad, que tienen un buen comando, pasan todos de 90 millas y saben lanzar donde nuestros jugadores tienen la debilidad. “No obstante, los abridores nuestros lo han hecho muy bien también, solo han permitido dos carreras en 17 entradas”.

Por supuesto, la interrogante sobre algún movimiento en la alineación para la tercera presentación este jueves era infaltable. “Analizaremos si hace falta hacer cambios. Si así fueran, serían mínimos, aunque nadie se asombre si sale la misma de estos dos partidos. Tenemos un equipo con deseos de ganar y perdimos solo un juego, no hemos perdido la Serie”.

Civil ratificó su confianza en Alarcón al afirmar que “va a seguir de titular porque es un receptor con dominio y en cualquier momento su ofensiva sale del mal momento en que está porque es un excelente bateador”.

Asimismo señaló que ante las características del estadio Rod Carew, donde se dan pocos jonrones y los bateadores de fuerza se anulan con facilidad, seguirá intentando producir carreras de otras maneras. “Hoy intenté dos veces el robo de base, también tocar bola con Jhonson, pero cuando un pitcher se presenta de manera magnifica como los venezolanos es muy difícil construir carreras”.

Finalmente, el mentor transmitió confianza y adelantó la estrategia del pitcheo para lo que resta. “Ningún juego se parece a otro. El equipo contrario hizo su carrera hoy por un error. El ánimo del equipo está bien y vamos mañana por la victoria con Yariel Rodríguez porque sus lanzamientos son parecidos a los de Lázaro Blanco, que los dominó a su antojo. El cuarto partido del sábado tenemos pensado volver a usar a Blanco, porque será el juego más importante”.

Cuando hay pitcheo no hay bateo, Despaigne

Para el pelotero cubano más seguido por la prensa especializada que cubre esta Serie del Caribe, el revés de este miércoles tiene una sencilla causa: “Cuando hay pitcheo, no hay bateo. Los lanzadores de Venezuela se presentaron muy bien y también, sin que suene a justificación, las condiciones del terreno no son favorables, la bola no camina como en otros estadios, aunque es paraejo para los dos equipos”.

Abundó su idea a partir de su experiencia. “Se dieron buenas conexiones de los dos equipos y ninguna avanzaron. Lo conversé ayer con varios jugadores y coincidieron. Eso frustra un poco a los bateadores de fuerza. En el 2011 jugamos aquí y fue lo mismo. Se dan poquísimos jonrones por el viento y por el lugar en que está situado. Eso no justifica la derrota ante los Cardenales, pero es bueno que lo conozcan”.

“En el último turno salí a buscar una conexión entre dos para llegar a segunda y luego que viniera otro para impulsar la carrera del empate. No se pudo, pero estamos tranquilos porque nos quedan dos partidos todavía en los que vamos a salir por la victoria”.

Danel Castro: “somos cubanos, somos guerreros”

“No hay ningún problema con la ofensiva, solo que hoy los batazos salieron bien colocados y con fuerza, pero de frente. En este terreno es bien difícil batear. Solo hay que mirar las conexiones hoy de Samón, Alarcón o Despaigne.

“El torneo no está decidido ni mucho menos, tenemos que ganarle mañana a México y luego los venezolanos fajarse con nosotros el sábado, donde tendremos que ganarle por más de una carrera.

Pedimos confianza. Somos cubanos, somos guerreros”.

“Estoy listo para un quinto juego”, Fredy Asiel

Por quinta ocasión en Series del Caribe, el derecho Fredy Asiel Álvarez no se hizo justicia. Fue su segunda derrota en estas justas, a pesar de una labor casi impecable en seis entradas. Su disposición para seguir ayudando a los Leñadores quedó explícita.

“La pelota es así, solo tres hits y perdimos el partido. Me siento mal por no haber ganado, pero satisfecho porque hice el trabajo que me pidieron, caminar el juego de pelota que era lo que hacía falta. Ahora queda esperar por el resto de los choques, porque no hemos perdido la guerra, solo un combate.

“Sí, estoy listo para un quinto juego si hace falta, que sería la final del domingo”, concluyó el villaclareño.