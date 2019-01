Whatsapp supera a Facebook y se convierte en la app más popular del mundo

Al fin ha llegado el día: Facebook ha sido destronado como líder mundial de las redes sociales, pero afortunadamente para Mark Zuckerberg ese puesto ahora lo tiene WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea que adquirió en 2014 y que se ha convertido en la app social más popular del mundo.

Mientras que Facebook ha tenido que lidiar los últimos años con la polémica sobre la privacidad de datos de usuario, las noticias falsas y su incapacidad para atraer al público joven, su táctica al adquirir WhatsApp ha sido sumamente acertada.

De acuerdo al informe The State of Mobile 2019 de App Annie, Facebook ya no es la app social más popular del mundo. En los últimos 24 meses el número de usuarios activos mensuales de WhatsApp ha crecido un 30% en comparación con solo un 20% del crecimiento alcanzado por Facebook y un 15% de incremento para Messenger.

Si tomamos en cuenta el promedio de la base de usuarios de la app de Facebook a lo largo del 2018, la red social aún conserva el liderazgo por preferencia, sin embargo, a partir de septiembre WhatsApp se convirtió en la app social más popular, arrebatándole el trono.