Estudio asegura que hielo de la Antártida se derrite más rápido que nunca

Un estudio publicado en la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) demostró que el calentamiento global está provocando que el hielo de la Antártida se derrita más rápido que nunca y provoque un mayor nivel de los océanos en todo el mundo.

El derretimiento del hielo ha aumentado el nivel del mar en 1,4 centímetros entre 1979 y 2017, y se espera que el ritmo del deshielo conlleve a un catastrófico aumento del nivel del mar en los próximos años, según el principal autor del informe Eric Rignot, presidente de Ciencia del Sistema Tierra en la Universidad de California, Irvine.

“Si las capas de hielo de la Antártida continúan derritiéndose, tendremos un aumento de varios metros del nivel del mar en los próximos siglos”, advirtió Rignot.

Un crecimiento de 1,8 metros para 2100, como prevén algunos científicos, podría llevar a que se inunden varias ciudades costeras en las que viven millones de personas en todo el mundo, según estudios anteriores.

Para el estudio actual, los investigadores llevaron adelante la evaluación más larga de la historia sobre las masas de hielo de la Antártida a lo largo de 18 regiones geográficas.

La información fue obtenida a través de fotografías aéreas de alta resolución tomadas por aviones de la NASA, así como de satélites de diversas agencias espaciales.

Para los investigadores resultó aún más preocupante que algunas zonas que eran consideradas “estables e inmunes al cambio” en la Antártida Oriental también están sufriendo el deshielo, según el estudio.

Si todo el hielo en la Antártida se derritiera sería suficiente para elevar el nivel del mar 187 pies (57 metros).

(Con información de AFP)