Nuevas propuestas de Charanga Latina y la EGREM

Dejar testimonio de la celebración del aniversario 25 de la orquesta Charanga Latina y el 45 de carrera artística de su fundador, el notable violinista cubano, Enrique Álvarez, fueron las motivaciones de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM), para dar inicio a un proyecto, que comenzó el pasado año y que concluyó este miércoles, con la presentación a la prensa del DVD, “La súper explosiva Charanga Latina”, en el centro cultural Diablo Tun tún.

Bajo la dirección artística y audiovisual, la postproducción y autoría de José Manuel García, este material expone el concierto de festividad de la orquesta cubana, que tuvo lugar el 21 de octubre de 2017.

En él se muestra una etapa de intenso trabajo que permitió que la agrupación liderada por el maestro Álvarez, revelara su nueva imagen, así como una proyección escénica y musical nunca antes alcanzada.

Y es que sucede, que Lázaro Álvarez, percusionista, compositor e intérprete, integrante de la orquesta e hijo de Enrique, sin dejar de tributar honores al legado de su padre, asumió el reto de preservar y renovar repertorio, crear coreografías para sus integrantes e imprimirle juventud y alegría, a cada una de sus presentaciones, algo que se distingue, en el audiovisual.

Este testimonio, cuenta con la actriz y conductora, Edith Massola quien se encargó de presentar el concierto. Por otra parte, las interpretaciones de Haila María Mompié, Alaín Daniel y Lisbet Álvarez, en su condición de invitados especiales, hacen que la propuesta musical alcance valores excepcionales.

Se unieron además para brindar su arte junto a la orquesta, Eduardo Sandoval, en el trombón y Lissy Álvarez, en el piano.

A ellos se sumó el actor y humorista cubano, Robertico, quien le otorgó a la puesta en escena, un toque de picardía y también de reflexión, devenidas en sonrisas colectivas.

Nuevos títulos como: Que tiene Bomba, Pa´ dónde fue, El duro, Para qué llorar, Me estás mirando, Sumando Alegría, Monólogo, No me digas que no, Dame un poco más, Dices que me amas, a los que se unieron otros, clásicos y antológicos como, El manisero, de Moisés Simons, Para vivir, de Pablo Milanés y Pa´ gozar, de Tata Güines hasta sumar 17, conforman esta propuesta de Charanga en soporte DVD, que recoge además el diseño de luces de Ricardo Valdés y la producción de Vladimir Bermejo y Milena Fraga, quienes se destacaron por su profesionalidad y trabajo en equipo, valores que se denotan en el escenario y el ambiente creado a favor del concierto.

En este encuentro con la prensa, presidido por Heydi González, musicóloga y productora ejecutiva de la EGREM, Enrique Álvarez, Lázaro Álvarez, Haila María Mompié y Alaín Daniel, también se dieron a conocer los proyectos que asumirá, Charanga Latina en unión de la EGREM, con vistas a la promoción y comercialización de este audiovisual.

Entre las acciones inmediatas, se encuentra la presentación en vivo de este material, el próximo domingo 18 de diciembre a las 4 de la tarde en el Salón Rosado de la Tropical.

Además, realizarán una gira por los barrios, formando parte de los festejos por el 500 Aniversario de La Habana, que dará inicio el 19 de enero de 2019, en el Parque del Estadio Latinoamericano del Municipio Cerro y que bajo el título de una canción estrenada en esta conferencia, Tengo La Habana, inspirada en el aniversario de la capital cubana, llevará la música de Enrique Álvarez y su Charanga Latina, a Marianao, Habana del Este, 10 de octubre, Boyeros, Regla, Arroyo Naranjo y Guanabacoa, para luego concluir en el teatro Karl Marx, el 30 de marzo con un espectáculo dedicado a los 55 años de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales a la cual pertenecen.

La súper explosiva Charanga Latina, estará a la venta en todos los escenarios donde actúe la orquesta, a partir del domingo 18 de diciembre, así como en la red de tiendas de la EGREM, de todo el país.