Abierto de EEUU: Federer y Sharapova quedan fuera en octavos

El tenista suizo Roger Federer, cinco veces campeón del torneo, quedó fuera del Abierto de Estados Unidos al caer por 3-6, 7-5, 7-6(7) y 7-6(3) ante John Millman. El australiano avanzó a un duelo de cuartos de final donde se enfrentará a Novak Djokovic, quien se impuso más temprano por 6-3, 6-4 y 6-3 a Joao Sousa y se clasificó para los cuartos de final del torneo.

Sousa llegó a Nueva York arrastrando siete derrotas consecutivas, aunque en el último torneo del Grand Slam del año pareció recuperar su nivel.

Pero pese a eso nunca fue una amenaza para el exnúmero uno del mundo en una jornada en que el calor volvió a ser protagonista. “Ya no tengo 31 años, eso era hace 10 años. No me siento viejo pero al mismo tiempo el reloj biológico no corre a mi favor”, sostuvo Djokovic.

“El calor fue una adversidad, no es fácil jugar en estas condiciones pero hay que buscar la manera de sobreponerse y ganar”.

En otro de los partidos del día, Kei Nishikori superó al alemán Philipp Kohlschreiber por 6-3, 6-2 y 7-5 en un partido en el que el japonés conectó 29 tiros ganadores.

En la fase de los ocho mejores, Nishikori jugará con el croata Marin Cilic, que por su parte venció al belga David Goffin por 7-6, 6-2 y 6-4.