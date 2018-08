Respuesta a una encuesta a lo Eladio y un ejercicio PICE

A pesar de que a finales de julio y buena parte de agosto, por diferentes causas vuestra participación decrece; este acertijo provocó una buena respuesta, tanto en el acertijo matemático como en el ejercicio de pensamiento inteligente, con conocimientos y ética.

Vamos por parte.

I

Un encuestador se dirige a una casa donde es atendido por una mujer, que es profesora de matemática:

¿Cantidad de hijos?

Tres.

¿Edades?

Bueno, el producto de sus edades es 40 y la suma es igual al número de la casa.

El encuestador se va pero al rato vuelve y le dice a la mujer:

Los datos que me dio no son suficientes.

La mujer piensa y le dice:

Tiene usted razón, la niña menor mama todavía.

Ahora sí. Ya sé las edades de sus hijos. Gracias.

Explique el razonamiento del encuestador y determine las edades

Respuesta: Las edades son 1, 5 y 8 años

Con la autorización de Eladio, le hice algunos cambios al acertijo inspirador original enviado por él. Además sin proponérmelo provoqué un instructivo debate sobre la lactancia materna.

El razonamiento

El número 40 tiene los siguientes factores: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 y 40

Como se trata de tres edades, debemos buscar los tríos cuyos productos sean igual a 40; como combinaciones, es decir sin importar el orden. Comenzamos por el 1

1*1*40

1*2*20

1*4*10

1*5*8

Cualquier otra derivaría en una de las anteriores, recordemos que se trata de una combinación en que 1-5-8 y 1-8-5 no aportan diferencia.

Ahora con el 2

2*2*10

2*4*5

Ya no se puede obtener otra combinación con el 2 ni con otro número iniciador, pues llegaríamos a una combinación similar.

Supongamos que quisiéramos seguir con el 2. Si escogemos el 5 el tercer número tendría que ser el 4 para que el producto sea 40; pero 2-4-5 es lo mismo que decir 2-5-4. Algo similar ocurrirá si comenzamos por 4 o por 5 o por 40.

Entonces tendríamos seis combinaciones.

Perdonen si me extendí en estas explicaciones aburridas para los entendidos en la materia, pero válidas para los alérgicos en fase de curación de su alergia a la Matemática.

Algunos pensaron que el dato de que la suma de las edades coincidiera con el número de la casa no aportaba a la solución; pero es esto algo de lo maravilloso del acertijo. Estaba aportando un dato sujeto a la verificación por el encuestador.

Entonces debemos calcular la suma de cada combinación.

1+1+40= 42

1+2+20= 23

1+4+10= 15

1+5+8= 14

2+2+10= 14

2+4+5= 11

Aquí salta a la vista la importancia de que se sepa el número de la casa. Hay una repetición, y es por eso que el encuestador llegó a la conclusión de que faltaba otro dato; de no haber habido coincidencia ya se hubiese resuelto el problema.

Así tenemos dos combinaciones posibles:

1-5-8 y 2-2-10

Pero al añadir la encuestada que la niña menor todavía mamaba, es decir era lactante natural, ya se puede llegar a la conclusión de que la combinación correcta es la que no tiene a dos con la misma edad, es decir descartamos 2-2-10, y elegimos 1-5-8.

Que fuera una niña o que todavía mamara no aportaba nada. Lo esencial era informar que había una persona menor de edad. La expresión de que todavía mamaba trajo su discusión. Como algunos apuntaron hay diferentes puntos de vista sobre la edad límite. En estos días se celebra la lactancia materna, hoy en la mañana vi en la TV a una destacada doctora hablando de la importancia de darle el pecho al hijo exclusivamente hasta los 6 meses y de manera complementaria hasta los 2 años. Yo conozco un caso real que estuvo mamando de la teta de su madre hasta los cuatro años; ya en los últimos dos años lo hacía como si fuese el postre de sus comidas.

Hubo razonamientos muy certeros como los de El 22; Leudis el ingeniero de la UNE; La rusa; Rodo; …

Espero que hayan aclarado dudas y aprendido.

Lo de las décimas fue algo maravilloso. Una bonita interacción entre RARJ, Vico c y Benjamín. Si no la leyeron busquen en el artículo original.

Menos mal que me pude controlar y no escribí un comentario en décima, hubiera echado a perder la peculiar controversia.

II

Ejercicios de procesamiento con inteligencia, conocimientos y ética PICE

Estos ejercicios pretenden buscar un balance o compensación con aquellos que tienen una base matemática numérica.

Se conoce la redacción de una situación real y se pide que el acertijando valore dicha situación considerando todos los factores, buscando otros puntos de vista según los diferentes roles que intervienen en el suceso narrado, aplicando la inteligencia, el conocimiento y comportamiento social ético.

“En una parada de ómnibus bastante concurrida hay una muchacha de poco menos de 20 años con unos audífonos puestos, presumiblemente escuchando música bailable, ya que en varias ocasiones se movía cadenciosamente. Una anciana se le acerca para preguntarle qué estaba escuchando, y ella no le responde; le vuelve a preguntar dándole una palmadita en el hombro, y entonces se quita los audífonos y le pregunta: ¿abuela qué usted quiere? Te preguntaba sobre lo que estabas escuchando. Ella le respondió: eso no le interesa, yo puedo escuchar lo que desee, en definitiva no estoy molestando a nadie. Como era de suponer se formó el debate en aquella nutrida cola; y la joven se arrepintió profundamente de su comportamiento”.

Aquí hubo razonamientos muy inteligentes, con demostración de conocimientos y ética. Los de Oro, y de Marga fueron geniales, así lo estimé y también algunos de ustedes. Buena la controversia provocada por Sachiel el bueno, ya que hay otro que no lo es; y los aportes de Arnaldo G.; de metamayo; de Isa; de Vico c; …

Compartiré con ustedes algunos otros puntos de vista y elucubraciones.

La diversidad es consustancial a la vida social. Al igual que no hay enfermedades sino enfermos; podemos parodiar diciendo que no hay comportamientos sino comportantes. Lo que sucede es que hay normas legales y morales generalmente aceptadas por la mayoría de los ciudadanos. Es cierto que el respeto al derecho ajeno es la paz, como dijo Juárez, y cuando ejercerlo no afecta al prójimo se torna más contundente. La modernidad siempre es fuente de conflicto por los cambios socioculturales que entrañan. Les confieso que he visto a personas de la tercera edad con audífonos puestos y no por hipoacusia, sino para disfrutar algo sonoro. Claro que son las excepciones, pero confirman la regla.

Lean una de las suposiciones que pensé cuando escribí el texto del PICE. La anciana, era una de las más destacadas profesoras de la danza de Cuba, y observó en la joven condiciones naturales ideales. La joven tenía el sueño de ser una buena bailarina, a pesar de que no había hecho carrera desde la niñez. Luego de que varias personas en la parada le reprocharon su hostil respuesta; ella le pidió perdón a la anciana y allí descubrió a la persona que le ayudó a cumplir su sueño. ¡Da para un mini cuento!

Sabemos que en el texto faltan matices que podrían conducir al piceador a otras interpretaciones, pero en definitiva esta carencia es fuente de creatividad.

Considero que el debate ha contribuido a ganar conciencia en la necesidad de ser educado formalmente y a tener veneración por los ancianos como nos pidió Martí. Que haya ancianos que por alguna razón se comporten de manera irracional y agresiva, es parte de las golondrinas que no componen un verano.

Voy a ver cómo abordo el asunto de los cuatro acertijos de agosto, en que también tendré un par de semanas de vacaciones. Tal vez decida proponer acertijos más ligeros; o saltarme alguno; o desaparecer transitoriamente.

En cualquier variante cuento con el apoyo de ustedes.