Yorgelis Rodríguez: Vendrán cosas buenas

La heptatleta cubana Yorgelis Rodríguez, medallista de bronce bajo techo y actual recordista nacional, comenzará su temporada al aire libre el próximo 26 de mayo en el prestigioso Hypo-Meeting de Gotzis, la segunda parada del World Challenge de Pruebas Combinadas.

Con un registro personal de 6594 puntos, campeona panamericana y ya finalista olímpica y mundial, la guantanamera de 23 años concurrirá a la ciudad austriaca con el reto de confirmarse como una de las principales figuras del atletismo cubano en la actualidad.

Desde el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, donde la antillana complementa su preparación, Yorgelis dijo a Cubadebate que su bronce en el mundial techado de Birmingham representa ahora una de sus principales motivaciones para continuar “el trabajo y seguir cosechando triunfos”.

“Estoy muy contenta porque en esta temporada me siento mucho mejor. He aprovechado esta base de entrenamiento al cien por ciento, así que los resultados saldrán solos. Nunca hablo de puntos ni marcas pero sí me siento motivada tanto física como mentalmente. Vendrán cosas buenas”, agregó.

Yorgelis participa en el meeting desde el 2014 y en cada ocasión ha mostrado una evolución tanto en sus puntuaciones como en la ubicación final. En su estreno en la competitiva cita terminó en el puesto 16 con apenas 6092 puntos, pero ya el año anterior concluyó en la octava plaza con buenas 6446 unidades.

Para esta nueva versión del Hypo-Meeting de Götzis se espera uno de los torneos más reñidos de los últimos años, pues ya aparecen confirmadas varias de las actuales luminarias de las pruebas múltiples en ambos sexos. Entre las damas, por ejemplo, estarán Naffisatou Thiam (7013 de marca personal), Caroline Schafer (6836) y Anouk Vetter (6636), las tres atletas que superaron a Yorgelis y coparon el podio en el pasado Campeonato Mundial de Londres. Sin embargo, a la antillana no parece preocuparle tal constelación de estrellas.

“Son competidoras que ya conozco de años y uno siempre debe de saber a qué se enfrenta. He aumentado mi nivel y mi experiencia, así que no me debe presionar nada en la competencia, cuando uno se siente bien se olvida de todo y se concentra en una sola cosa”, asegura.

Para Gabino Arzola, su preparador desde el año 2016, un registro por encima de los 6450 puntos sería un buen inicio de campaña. No obstante, reconoce que el principal objetivo del año radica en ganar los Juegos Centroamericanos y del Caribe. “Sin dejar de ser importantes, todos los demás compromisos son preparativos para esa meta”, confiesa.

“En esos eventos daremos lo que el rigor competitivo demande en cada ocasión, aunque el nivel siempre será alto. En Götzis nos enfrentaremos a las mejores del mundo y les plantaremos batalla a todo calor. La estrategia para los próximos meses consiste en perfeccionar sobre todo las pruebas más fuertes, como los 100 con vallas y el salto alto y mantener el nivel en las otras. La bala, su peor evento, no me preocupa, porque allí no se obtienen grandes ventajas”.

Mientras tanto, en el decatlón se espera también un reñido duelo entre el bronceado olímpico Damian Warner (8695), junto a los alemanes Rico Freimuth (8663) y Kai Kazmirek (8580) y el granadino Kurt Felix (8509), todos finalistas en el mundial de Londres.

El Hypo-Meeting de Götzis es una de las paradas más importantes del Reto Mundial de Pruebas Combinadas, un circuito que mide los resultados de las ocho principales competencias de eventos múltiples en el año y que al finalizar premia a los atletas que acumulen la mayor cantidad de puntos. Los alemanes Rico Freimuth (25 592 puntos) y Caroline Schafer (20 199) ganaron el torneo en 2017.