Falleció el destacado actor cubano Rogelio Blain ( Video)

El destacado y reconocido actor cubano de la radio, el cine y la televisión Rogelio Blain falleció hoy tras sufrir una larga y penosa enfermedad. Con una larga y fructífera carrera que avala el cariño, el respeto y la admiración de todo su pueblo, Blain se inscribe entre uno de los mejores actores de su generación.

La televisión le ha presentado en múltiples espacios seriados, como Enrique de Lagardere, que llevó a Blaín a la cúspide de la popularidad entre los cubanos así como los espacios Grandes Novelas, Horizontes,etc.

Son memorables sus interpretaciones en:

Tierra Brava y su personaje del tiránico Lucio Contreras.

El esposo celoso de Las huérfanas de la Obrapía.

El oficial del Ministerio del Interior de la serie Móvil Ocho.

La radio también le ha tenido entre sus favoritos.

Fragmento de Entrevista para Caricatos

¿Tiene preferencia por algún personaje de los tantos que ha representado?

Hay dos personajes que recuerdo con gran cariño. El primero fue “Enrique de Lagardere”, el cual me dio la oportunidad de hacer dos personajes en el mismo espacio: Lagardere y Esopo. Fue la primera aventura que se grabó en video. El otro fue Lucio Contreras en la novela “Tierra Brava” de Xiomara Blanco. Un personaje donde un actor se puede desempeñar en todas las facetas de la actuación. Estos personajes me dieron muchas satisfacciones, pero a pesar de eso, considero que todavía me queda mucho camino por andar y mucho que aprender en mi trabajo actoral. Esta es una profesión que, considero, nunca se llega al final.

Usted ha trabajado en todos los medios, cine, teatro, radio, televisión. ¿En cual de ellos se siente más cómodo?

Aunque siempre he dicho que tengo predilección por el cine y la televisión, es en esta última donde mejor me desenvuelvo, debe ser porque por más de 40 años es donde me he desempeñado.

¿Qué diferencia existe entre la televisión en vivo y ahora con el video? ¿Cree usted que influya en el profesionalismo de los actores y actrices?

A simple vista existe una gran diferencia entre la televisión en vivo y el video. En la televisión en vivo había pocos ensayos, había que reaccionar de inmediato, no podías equivocarte, tenías que ejercitar la memoria, construir el personaje en todos los aspectos y en muy poco tiempo. Se trabajaba con más tensión, esto por supuesto, al cabo de los años de un entrenamiento que no sólo se revierte en profesionalismo, sino también en disciplina, estudio y voluntad.

El video te da cierta confianza, trabajas más relajado, toda vez que hay mayor preparación. Además si algo quedara mal o no le gusta al director se puede repetir. Esto no quiere decir que sea más fácil, porque siempre que un actor sale a escena tiene que dar todo de sí como si fuera en vivo.

Vea la entrevista en Con Dos que Se Quieran