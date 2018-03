Judo cubano a Tbilisi: Varios por brillar, Asley González por reencontrar el camino

Cuatro judocas cubanos saldrán desde este viernes a los tatamis del New Sports Palace de Georgia para tomar parte en el Grand Prix de Tbilisi, uno de los últimos compromisos en Europa a menos de un mes para el inicio de los Campeonatos Continentales de la especialidad.

Liderados por José Armenteros, subcampeón mundial de Chelyabinsk 2014 y actual titular panamericano en los 100kg, los antillanos Oniel Solís (66kg), Asley González (90kg) y Andy Granda (+100kg) llegan a la capital georgiana con el objetivo de sumar puntos para el ranking del orbe y acumular la mayor cantidad de combates en medio de una temporada escasa de eventos de nivel para ellos.

Para Armenteros —puesto 23 del listado planetario— el sorteo le deparó enfrentar en su primera salida al vencedor entre el ruso Merab Margiev y el azerí Sanan Ahmadov, dos judocas sin gran palmarés internacional. Sin embargo, en cuartos de final deberá encontrar al brasileño Leonardo Goncalves, uno de los mazimos candidatos al título junto al portugués Jorge Fonseca, el irlandés Benjamín Fletcher y el israelí Peter Paltchik.

Sin embargo, casi todas las miradas de la Isla estarán en la división de los 90kg para medir la nueva presentación de Asley González, subtitular olímpico en 2012 y campeón mundial un año después. Para el judoca de 28 años esta será otra oportunidad para probar su actual estado de forma y reencontrar una senda que perdió hace algunas temporadas acosado por las lesiones.

Con derrotas en los primeros combates de sus dos últimas salidas internacionales —la última de ellas ante el desconocido peruano Yuta Galarreta— Asley deberá convencer ahora si aspira a continuar como la primera figura de la división en la Isla. Aunque venció en el reciente match de retadores a Iván Felipe Silva, ambos sostienen una buena porfía por convertirse en el principal representante cubano de la categoría. Para González, en Tbilisi se juega mucho más que un buen resultado.

“Mi presencia en Barranquilla depende de mí y de lo que decidan los entrenadores. Si mis próximos resultados no son buenos, yo mismo pediré que no me lleven; no voy a ir a los Centroamericanos a hacer un papelazo. El tiempo dirá si estoy en el declive de mi carrera. Tengo que competir más, a ver qué pasa. Si me va bien y puedo continuar entre los siete primeros, sigo; pero si los resultados negativos persisten en varios torneos, pensaré qué hago, porque creo que de ser así, no tiene sentido seguir compitiendo”, aseguró hace unos días al periódico Vanguardia.

Por otra parte, el primero de los criollos en ver acción será Solís, cuarto preclasificado en su división y con un inicio en apariencia sin grandes excesos ante el nacionalizado británico Lasha Lekishvili. De su grupo el rival más complicado es el georgiano Lasha Giunashvili, campeón defensor del Grand Prix y con algunos resultados de consideración a nivel europeo.

En plena jornada de pesaje, el titular de América en 2017 accedió a conversar con Cubadebate y aseguró su intención de luchar por el título. “Hace muy pocos días gané el Abierto de Lima y me siento con muy buena preparación y forma física. El objetivo ahora es trabajar para la medalla de oro, ascender en el ranking mundial y continuar la preparación de cara a los Juegos Centroamericanos”.

Mientras tanto, para el recién ascendido Andy Granda, su presentación en la división superpesada se vislumbra como en una verdadera prueba de fuego. En su salida inicial encontrará al georgiano Levani Matiashvili y de vencerlo seguramente deberá lidiar contra el también local Adam Okruashvili —séptimo en el Campeonato Mundial— o el ruso Renat Saidov.

Luego del Grand Prix de Tbilisi, el sitio oficial de la Federación Internacional de Judo anuncia a estos mismos cubanos dentro de los inscritos para el Grand Prix de Antalya, la última salida del judo nacional antes del Campeonato Panamericano de Costa Risa, entre el 21 y el 22 de abril próximo.