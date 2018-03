Cuba realizará estudio de un candidato vacunal contra hepatocarcinoma

El diagnóstico temprano impacta favorablemente en la evolución y la supervivencia de los enfermos de cáncer de hígado o hepatocarcinoma «Más del 50 % de los casos que hemos visto se diagnosticaron tardíamente. Cuando eso pasa, las opciones de tratamiento curativo desaparecen o se reducen», explicó el doctor en Ciencias Julio César Hernández Perera, investigador titular del Cimeq.

Para tratar este tipo de cáncer –el tumor primario del hígado más frecuente; y que las estadísticas sitúan entre la tercera y quinta causa de muerte por cáncer en el mundo– Hernández Perera cree que una de las claves del éxito está, además de en la prevención, en la propia atención primaria.

Lo más importante para los profesionales de la salud es conocer su población, saber cuáles son los pacientes de riesgo, los que consumen bebidas alcohólicas frecuentemente, los obesos, quienes tienen antecedentes familiares de enfermedad hepática maligna; dispensarizarlos y en ellos personalizar la atención médica, explicó en el contexto de la Convención Hepatocarcinoma 2018.

«La vacunación contra la Hepatitis B tuvo un gran impacto en Cuba; no todos los países tienen esa posibilidad, solo es un lujo de naciones desarrolladas. Pero el patrón epidemiológico cambia cuando comienzan a aparecer otras enfermedades prevenibles y que pueden evolucionar hacia la cirrosis hepática», refirió el experto.

En ese sentido, mencionó la infección por el virus de la Hepatitis C. «Es una enfermedad diagnosticada a principios de los años 90, y estamos viviendo su evolución natural al desarrollo de la cirrosis hepática. Hay una estrategia de prevención, por ejemplo, el diagnóstico de la Hepatitis C en los donantes de sangre, para así cortar la transmisión.

«Hay que evitar el consumo excesivo de alcohol, pues es una de las principales causas de cirrosis; la obesidad, las enfermedades metabólicas.

«Asimismo, deben mencionarse las enfermedades hepáticas por depósito de grasa no alcohólicas, asociadas al consumo alto de calorías y la llamada comida chatarra. Es lo que la población conoce como hígado graso, pero que va más allá, hasta desarrollar la esteatohepatitis no alcohólica, es decir, el hígado graso con procesos inflamatorios, y de persistir la inflamación evoluciona a la cirrosis», dijo.

Una vez que ello sucede la posibilidad de evolución a un carcinoma hepatocelular está presente. «Una de las acciones que puede hacer la atención primaria es promover estilos de vida saludables».

El experto identificó, además, como un reto para un mayor abordaje de este problema de salud, la renovación de las estadísticas. «En el caso del hepatocarcinoma es inevitable el subregistro. La cirrosis es una enfermedad silente en sus etapas iniciales.Cuando un paciente fallece a causa de ella, muchas veces no se ha estudiado, o se piensa que por esa enfermedad avanzada no se le pueden hacer procedimientos diagnósticos. En consecuencia, no se diagnostica el carcinoma hepatocelular, cuando está demostrado internacionalmente que la principal causa de descompensación de la cirrosis hepática es este tumor».

Un nuevo ensayo clínico, aprobado por la Autoridad Reguladora de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de la República de Cuba, donde se empleará el candidato vacunal HEBERSaVax en el tratamiento de pacientes con carcinomas hepatocelulares, tendrá lugar en el Cimeq, una institución certificada en buenas prácticas clínicas, y que cuenta con un equipo médico altamente calificado y todos los medios diagnósticos de punta.

El doctor en Ciencias Francisco Hernández Bernal, profesor e investigador titular del CIGB y responsable clínico del proyecto, explicó que es el primer estudio en seres humanos con esta vacuna, para hepatocarcinoma; pues antes se ha empleado en otros tipos de tumores sólidos. «Estamos ahora en una fase de investigación incipiente, un estudio exploratorio, donde indagaremos este posible nicho terapéutico», dijo.

No se está hablando, insistió, de que ya tengamos una terapéutica para el hepatocarcinoma. Es una investigación que está en su fase inicial.indicó.

(Tomado de Granma)