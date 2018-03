Estrenarán el 8 de marzo, en la TV cubana y el cine Chaplin, documental “Ellas crean”

Este Día Internacional de la Mujer, el ocho de marzo, a las 8 y 30 de la noche en el cine Charles Chaplin y por el canal Cubavisión, se exhibirá el documental Ellas crean de Lourdes de los Santos, una realizadora que con esta llega a treinta piezas.

La primera fue en 1996, hecha con Manuel Iglesias Alicia, la danza siempre, al que le siguieron otras obras a cuatro manos hasta que se lanzó sola al ruedo con Fiat Lux, y Barroca, sobre Ars Longa en 1997.

Una organizadora nata, ha trabajado en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano durante varios años, sobre todo en Atención a Jurados; organizó el concierto El siglo de las luces, del compositor José María Vitier en el Teatro Nacional en 1992, la Muestra de Cine Cubano en el Festival de Cine de Biarritz, Francia, en 1998, con una amplia delegación de cineastas, músicos y artistas de la plástica, y la Muestra de la Televisión Serrana en el ICAIC en octubre del 2000; además, entre otras grandes presentaciones realizó y preparó el disco de música para cine del maestro Leo Brouwer en 1999.

Por ese nivel de búsqueda y organización, para cada una de sus obras Lourdes realiza una exhaustiva investigación que llegó a importantes descubrimientos en Los últimos días de la casa que ofrece la historia de la casona de los Loynaz.

En Ellas crean, Lourdes partió según me comentó del “conocimiento del trabajo de las mujeres escogidas” que son Liliet Rivera, Mayelin Guevara, Vionaika Martínez, Kenia Rodriguez, Liudmila Quincoses, Elsa Avilés, Yami Martínez, Yamira Diaz y Fátima Patterson.

Durante una hora en HD, con la fotografía de Yamil Santana, producción de Magaly Gonzalez, Sonido y banda sonora de Ricardo (Tato) Perez; edición de Pedro Suarez; música de Lucia Huergo; cámaras de Yamil y Alain Finalé; el texto de Olga Marta Perez y la producción ejecutiva del ICAIC con la colaboración del Ministerio de Cultura, el espectador hará, según reza en su sinopsis “Un recorrido por la Isla a través de mujeres que crean en sus espacios infinitos mundos de belleza”.

Me llamó la atención que aparecieran dos mujeres dedicadas a la danza y Lourdes me dijo “Porque quería dar la danza fusión y la folklórica”.

En Ellas crean las siete historias están una al lado de la otra, no caminan al mismo tiempo, su guionista y directora dice “quería dar una imagen del país, si mezclaba las historias eso se perdía a mi juicio”.

Graduada de Historia del Arte, Lourdes realizó el casting de Cecilia, el polémico filme de Humberto Solás (que hoy disfruto como no lo hice con su estreno) y me dijo en una entrevista “El mundo del cine me ha acompañado desde niña, pero no de manera práctica, sino como público. Siempre me llevaban a ver cuanta película se me permitía y así fue incorporándose en mi vida. Sin embargo, no es hasta que me gradúo en 1978 que entro a trabajar en la producción cinematográfica, primero como analista y asistente de dirección y después, como productora de documentales y también en largos haciendo casting de películas. Tuve la suerte de estar cerca y ver trabajar a Humberto Solás, Manuel Octavio Gómez, Oscar Valdés, Bernabé Hernández, quienes me hicieron amar el cine.”

Confesó un sueño: una película de ficción “Tengo la idea para un filme sobre dos actrices que aspiran a dos personajes de una obra, pero todavía está en embrión. Los conflictos de la mujer de hoy combinados con los de dos mujeres del siglo XIX que son los personajes para interpretar”.

Por lo pronto, en el Chaplin o por Cubavisión, este ocho de marzo para las mujeres (y los hombres) Ellas crean, el más reciente hijo de Lourdes de los Santos.

(Tomado del Portal de la TV Cubana)