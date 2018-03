Réplica de la “poderosa” como objeto de arte en una exposición

En una peculiar exposición: “Las motocicletas antiguas como objetos de arte”, una réplica de la Poderosa II, vehículo en el que los jóvenes Ernesto Guevara y Alberto Granado iniciaron su recorrido por América Latina, gana la preferencia.

El Espacio de Arte de Perón 690 en el centro de Buenos Aires es el lugar elegido para inaugurar esta inusual exhibición sobre las motos como “objeto de arte” el próximo 14 de marzo, reporta el periódico El Clarín en su sitio digital.

Los organizadores puntualizaron que la estrella de la exposición, de marca Norton, es una réplica utilizada en la película “Diarios de Motoclicleta“. En ese filme el director Walter Salles reconstruye el viaje de Ernesto y Alberto por América Latina en 1952 basado en las Notas de Viaje escritas por Guevara.

Para el rodaje de la película se crearon varias copias de la Norton 500 pues no eran pocas las caídas que debían grabarse, tal como las habían experimentado los jóvenes argentinos a inicios de 1952 cuando pretendieron cruzar los Andes en la moto propiedad de Granado. Una de esas réplicas participó de la ceremonia de la 77 Annual Academy Awards, donde el film ganó un premio Oscar y fue declarada “ícono del motociclismo mundial” por el diario Los Ángeles Herald Examiner, precisan los organizadores de Classic Club.

Otra de las réplicas, fue donada por el equipo de dirección de la película al Centro de Estudios Che Guevara en La Habana donde aguarda para ser exhibida junto al automóvil que usara en el Che en Cuba, un Chevrolet Impala 1960.

Fue el propio Ernesto Guevara quien relató en sus Notas de Viaje cómo terminó su gira la Poderosa mientras él conducía: “Alberto, por cábala, no quiso manejar, de modo que salí yo adelante y así recorrimos unos pocos kilómetros para detenernos al fin a arreglar la caja de velocidades que fallaba. Poco más lejos, al frenar en una curva algo cerrada, yendo a bastante velocidad, saltó la mariposa del freno trasero; apareció en la curva la cabeza de una vaca y luego un montón más; me prendí del freno de mano y este, soldado “a la que te criaste”, se rompió también; por unos momentos no vi nada más que formaciones semejantes a vacunos que pasaban velozmente por todos lados, mientras la pobre Poderosa aumentaba su velocidad impulsada por la fuerte pendiente. (…) de pronto, apareció a lo lejos un río (…). Largué la moto contra el costado del camino y subió los dos metros de desnivel en un santiamén, quedando incrustada entre dos piedras y nosotros ilesos.”(Lea La Poderosa termina su gira)

Otras 25 motos clásicas se unen a la Poderosa II en la muestra que se anuncia en la capital porteña, todas en perfecto estado. Además de La Poderosa II, los visitantes de la PSGallerey, de Paraná Seguros, verán otras motocicletas en perfecto estado y orden de marcha de afamadas marcas, como Norton, Triumph, AJS, BSA, Royal Enfield, Harley Davidson, Indian, Benelli, Gilera. Son emblemas de la industria británica, estadounidense e italiana de principios del siglo XX.

La muestra estará abierta al público entre el 14 de marzo y el 27 de abril con entrada libre y gratuita.

(Tomado de Che Guevara Libros)