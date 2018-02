Pese a regulaciones, compañía de EEUU suma ocho nuevos viajes de cruceros a Cuba

La línea estadounidense de cruceros Regent Seven Seas Cruises agregó ocho nuevos viajes a sus visitas a Cuba con dos itinerarios previstos para 2019 y 2020, divulgó el sitio digital especializado Cruise Trade News.

La compañía, única de dichas embarcaciones de lujo de América del Norte autorizada para ofrecer viajes a la isla caribeña, tendrá una ruta con paradas en La Habana, Cienfuegos y Santiago desde el 15 de octubre de 2019.

Ese recorrido lo hará el barco Seven Seas Mariner, y otro trayecto similar, desde el 25 de abril de 2020, será asumido por la embarcación Seven Seas Navigator.

Como establece el Gobierno norteamericano para esta modalidad de viajes de sus ciudadanos, los pasajeros podrán participar en actividades grupales con el fin de sumergirse en la cultura cubana, y los denominados intercambios persona a persona.

“Nos enorgullece haber sido la primera línea de lujo en América del Norte que visitó Cuba y estamos encantados de ofrecer más oportunidades para que los viajeros visiten un destino histórico y rico en cultura”, afirmó Jason Montague, presidente y director ejecutivo de Regent Seven Seas Cruises.

“En estos ocho viajes futuros a Cuba -agregó- los huéspedes recibirán presentaciones informativas de expertos y académicos, y disfrutarán del servicio distintivo y altamente personalizado de parte de todos los miembros de nuestro excepcional personal y tripulación”.

Propiedad de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., los barcos de Regent Seven Seas Cruises llegaron por primera vez a Cuba en abril de 2017, y en aquella ocasión el Seven Seas Mariner atracó en La Habana.

Este año, la misma embarcación tocará puerto en la capital cubana en octubre próximo durante su viaje al Pacífico sur, y el Seven Seas Navigator y el Seven Seas Voyager lo harán en noviembre y diciembre, respectivamente.

A mediados de este mes, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. anunció nuevos itinerarios por el Caribe que incluyen a Cuba, con ida y vuelta en Miami, Florida.

Según cifras oficiales, Cuba recibió en 2017 a casi 620 mil visitantes estadounidenses, pese a las regulaciones actuales y advertencias de la administración del presidente Donald Trump de que no viajen a la mayor de las Antillas.

(Información de Prensa Latina)