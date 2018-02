¿Qué es el “axel triple”, el extraordinario salto que completó la patinadora Mirai Nagasu?

La patinadora artística estadounidense Mirai Nagasu hizo historia el lunes en las Olimpiadas de invierno en PyeongChang, Corea del Sur, con una espectacular salto que solo dos mujeres japonesas – Midori Ito en 1992 y Mao Asada en 2010 – habían logrado completar la acrobacia, conocida como axel triple, en unos Juegos Olímpicos.

Otras dos estadounidenses – Kimmie Meissner en 2005 y Tonya Harding en 1991 – habían repetido la hazaña en otras competencias nacionales.

Pero Nagasu, de California, es la primera estadounidense que logra completar el axel triple en unas olimpiadas.

Más allá de los récords, otra de las razones por las que el logro fue significativo para la patinadora es que en 2014, había sido excluida del equipo estadounidense para las Olimpiadas de invierno de Sochi, Rusia.

La estadounidense empezó a patinar a los cinco años de edad.

“Hace cuatro años, cuando me dejaron fuera del equipo, quise llegar a otro equipo olímpico, y sabía que tendría que ser (con) algo realmente especial”, dijo la deportista de 24 años, según la agencia Reuters.

Nagasu realizó la difícil pirueta al iniciar su rutina en la pista de patinaje.

Tomó impulso, dio medio giro en el suelo, saltó y completó el axel triple, que es girar tres veces y medio en en el aire, en sentido contrario a las agujas del reloj.

Es una de las acrobacias más difíciles del patinaje artístico, por el medio giro extra que hay que añadirle, según detalla ESPN.

La joven aterrizó y siguió con su ejercicio entre los aplausos emocionados del público y sus compañeras de equipo.

Nagasu obtuvo 137.53 puntos, resultado que la puso detrás de la rusa Alina Zagitova.

Su participación fue la más destacada del equipo de patinaje de EEUU, que se quedó con la medalla de bronce.

Pero la estadounidense quedó más que satisfecha por la proeza.

“Ser la primera (estadounidense) en hacer un triple axel en las Olimpiadas es histórico, y nadie puede quitarme eso”, dijo Nagasu.

