Raúl y Raidel, doble R en Jalisco

Guadalajara.- Raúl González y Raidel Martínez vienen rindiendo una actuación formidable para los Alazanes de Granma en la 60 edición de la Serie del Caribe. Aunque el primero concurre a su segundo certamen (estuvo en el 2016 con los Tigres de Ciego de Ávila), este es su examen consagratorio, pues hace dos años apenas pudo jugar por una lesión. En el caso del pinareño debuta por la puerta grande y es ya el líder en juegos salvados de la lid.

“Preparado estoy siempre, pero me han salido mejor las cosas, porque he podido conectar con más facilidad y oportunidad a un pitcheo exigente”, reconoció el antesalista, de 7-3 en los dos primeros desafíos, con el único jonrón de los cubanos, dos carreras empujadas y una defensa de lujo en la esquina caliente.

Sobre la diferencia entre los dos elencos que ha militado en estos certámenes precisó: “lo principal es que aquí estamos los peloteros acabados de terminar la Serie Nacional, por eso todos están en forma deportiva. En aquella ocasión no ocurrió. El ajuste al bate y al juego es porque estamos en juego”.

Mucha confianza

Con una estatura de 1,91 metros y apenas 21 años de edad, el cerrador Martínez no pierde tiempo para comentar sus dos salidas en la justa, siempre en el noveno capítulo y con hombres en bases. “El profesor Carlos Martí me ha dado mucha confianza y he tratado de corresponderle. Me gustaría abrir siempre el noveno inning para no entrar con la soga al cuello, pero el profesor es el que más sabe de pelota y tiene su estrategia”.

Consciente de que en Cuba no se valora en toda su dimensión el papel de un apagafuegos por la inexistencia de ese tipo de lanzadores, Raidel se siente súper satisfecho con los dos partidos salvados en igual cantidad de oportunidades y espera poder levantar la corona tal y como hizo con Granma en la Serie Nacional.

Similar pensamiento le embarga a Raúl González, adaptado muy rápido a la superficie artificial del estadio Panamericano de Guadalajara. “En la tercera me siento cómodo. Es verdad que en este terreno las bolas salen más rápido, pero no dan mal bounce y se juega bien a la defensa”.

Antes de apagar la grabadora en el diálogo con estas dos R de Cuba, el espigado lanzador vueltabajero aseguró que le ratificaron el contrato para la próxima temporada en la Liga Profesional de Béisbol en Japón, donde “te evalúan todos los lanzamientos cada día que trabajas. Los bateadores estudian mucho al pítcher y eso te hace crecer en el pensamiento táctico”.

“Aquí he salido como si estuviera en Cuba, no le hago caso al público”, concluyó Martínez; mientras su compañero González no quiso dejar de vaticinar un posible título para “una selección muy completa, unida y deseosa de ganar”.